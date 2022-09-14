https://sputnik-georgia.ru/20220914/odna-iz-samykh-vydayuschikhsya-minkult-pozdravil-pianistku-eliso-virsaladze-s-yubileem-270419889.html

"Одна из самых выдающихся": Минкульт поздравил пианистку Элисо Вирсаладзе с юбилеем

"Одна из самых выдающихся": Минкульт поздравил пианистку Элисо Вирсаладзе с юбилеем

В ведомстве пожелали гениальной пианистке долголетия и успехов 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T15:42+0400

2022-09-14T15:42+0400

2022-09-14T15:42+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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элисо вирсаладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Грузинский Минкульт поздравил Элисо Вирсаладзе с юбилеем - гениальная пианистка празднует сегодня 80-летие, говорится в сообщении ведомства. Элисо Константиновна Вирсаладзе - грузинская пианистка и музыкальный педагог, Народная артистка СССР (1989), Лауреат Государственной премии Грузинской ССР им. Ш. Руставели (1983) и Государственной премии РФ (2000). Почетный член Российской академии художеств (2017). Вирсаладзе родилась 14 сентября 1942 года в Тбилиси. В 1950—1960 годах училась в Средней специальной музыкальной школе имени З. П. Палиашвили, в 1960—1966 — в Тбилисской консерватории у своей бабушки А. Д. Вирсаладзе, пианистки и педагога, профессора, народной артистки Грузинской ССР (1960). В 1966—1968 годах училась в аспирантуре Московской консерватории, где ее педагогом был Я. И. Зак. С 1959 года — солистка Тбилисской, с 1977 — Московской филармонии. В репертуар пианистки входят сочинения западноевропейских композиторов XVIII—XIX веков (Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шопен), а также произведения П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича. Элисо Вирсаладзе выступала с Симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии и Лондонским филармоническим оркестром в Европе, США, Японии. Работала с такими дирижёрами, как Р. Б. Баршай, К. П. Кондрашин, Е. Ф. Светланов, Ю. Х. Темирканов, Р. Мути, К. Зандерлинг, В. Заваллиш и др. Выступала в камерных ансамблях с С. Т. Рихтером, Н. Г. Гутман, О. М. Каганом и другими выдающимися музыкантами. Ее мастерство высоко оценил Святослав Рихтер, особенно выделяя ее интерпретацию произведений Р. Шумана. Начиная с 1975 года, Элисо Вирсаладзе — член жюри многочисленных международных конкурсов, в их числе — имени П. И. Чайковского, имени королевы Елизаветы (Брюссель), имени Ф. Бузони (Больцано), имени Гезы Анды (Цюрих), имени Вианы да Мота (Лиссабон), имени А. Рубинштейна (Тель-Авив), имени Р. Шумана (Цвиккау), Сантандера Паломы О'Ши, и др.С 1967 года преподает в Московской консерватории (с 1977 года — доцент, с 1993 — профессор). Профессор Высшей Школы Музыки в Мюнхене (1995—2011). С 2010 года — профессор Музыкальной школы Фьезоле (Scuola di Musica di Fiesole) под Флоренцией (Италия). Дает мастер-классы во многих странах мира. Среди ее учеников — лауреаты крупнейших международных конкурсов Б. Березовский, Е. Воскресенская, В. Броневецкий, Я. Кацнельсон, А. Володин, Д. Каприн, М. Коломийцева, А. Осминин, А. Хачатурян, С. Хегай, Л. Акопова, М. Нахапетов, Т. Черничка, О. Мачератини, Э. Миркасимова, Д. Клинтон, Д. Шишкин и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, культура, элисо вирсаладзе, тбилиси