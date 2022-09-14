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Особенный футболист со сложным именем - тренер "Рейнджерс" о Хвиче Кварацхелия
Особенный футболист со сложным именем - тренер "Рейнджерс" о Хвиче Кварацхелия
По словам голландца, им следует осторожно играть в обороне против него 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T18:12+0400
2022-09-14T18:12+0400
2022-09-14T18:57+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Хвича Кварацхелия - особенный футболист со сложным именем, которому нельзя позволять вступать в игру - так главный тренер "Глазго Рейнджерс" Джованни Ван Бронкхорст оценил игру спортсмена из Грузии в составе "Наполи".Сегодня Хвича Кварацхелия в составе "Наполи" проведет второй матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА против шотландского "Глазго Рейнджерс". В первом туре подопечные Спаллетти разгромил "Ливерпуль" - 4:1.По словам голландца, им следует осторожно играть в обороне против него.Матч Лиги чемпионов начнется сегодня по тбилисскому времени в 23:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия
Особенный футболист со сложным именем - тренер "Рейнджерс" о Хвиче Кварацхелия
18:12 14.09.2022 (обновлено: 18:57 14.09.2022)
По словам голландца, им следует осторожно играть в обороне против него
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Хвича Кварацхелия - особенный футболист со сложным именем, которому нельзя позволять вступать в игру - так главный тренер "Глазго Рейнджерс" Джованни Ван Бронкхорст оценил игру спортсмена из Грузии в составе "Наполи".
Сегодня Хвича Кварацхелия в составе "Наполи" проведет второй матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА против шотландского "Глазго Рейнджерс". В первом туре подопечные Спаллетти разгромил "Ливерпуль" - 4:1.
"Их левый вингер со сложным именем… Мы не должны позволять ему вступать в игру. Он быстр, может вести мяч, играет двумя ногами, может удивить. Это особенный футболист", – цитируют Ван Бронкхорста на фан-странице футболиста в соцсетях.
По словам голландца, им следует осторожно играть в обороне против него.
Матч Лиги чемпионов начнется сегодня по тбилисскому времени в 23:00.