https://sputnik-georgia.ru/20220914/osobennyy-futbolist-s-trudnym-imenem---trener-reyndzhers-o-khviche-kvaratskheliya-270428255.html

Особенный футболист со сложным именем - тренер "Рейнджерс" о Хвиче Кварацхелия

Особенный футболист со сложным именем - тренер "Рейнджерс" о Хвиче Кварацхелия

По словам голландца, им следует осторожно играть в обороне против него 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T18:12+0400

2022-09-14T18:12+0400

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Хвича Кварацхелия - особенный футболист со сложным именем, которому нельзя позволять вступать в игру - так главный тренер "Глазго Рейнджерс" Джованни Ван Бронкхорст оценил игру спортсмена из Грузии в составе "Наполи".Сегодня Хвича Кварацхелия в составе "Наполи" проведет второй матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА против шотландского "Глазго Рейнджерс". В первом туре подопечные Спаллетти разгромил "Ливерпуль" - 4:1.По словам голландца, им следует осторожно играть в обороне против него.Матч Лиги чемпионов начнется сегодня по тбилисскому времени в 23:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия