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Пицца "Кварацхелия" - не желаете?
Пицца "Кварацхелия" - не желаете?
Дело в том, что Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T10:47+0400
2022-09-14T10:47+0400
2022-09-14T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Пицца, названная в честь грузинского футболиста, играющего в Серии А Хвичи Кварацхелия, появилась в меню пиццерии в Эдинбурге (Шотландия) - Pizza Kvaratskhelia 77."Пиццерия 1926" часто вносит в свое меню пиццы, названные в честь известных футболистов. В основном тех, кто играет в чемпионате Италии.В состав пиццы "Кварацхелия" входят моцарелла, спаржа, сыровяленая свинина "гуанчале" и базилик.Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, шотландия, италия, футбол
хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, шотландия, италия, футбол
Пицца "Кварацхелия" - не желаете?
Дело в том, что Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии
ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Пицца, названная в честь грузинского футболиста, играющего в Серии А Хвичи Кварацхелия, появилась в меню пиццерии в Эдинбурге (Шотландия) - Pizza Kvaratskhelia 77.
"Пиццерия 1926" часто вносит в свое меню пиццы, названные в честь известных футболистов. В основном тех, кто играет в чемпионате Италии.
В состав пиццы "Кварацхелия" входят моцарелла, спаржа, сыровяленая свинина "гуанчале" и базилик.
Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.
21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.