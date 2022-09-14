https://sputnik-georgia.ru/20220914/pora-za-party-skolko-roditeli-v-gruzii-potratili-na-sbory-v-shkolu-270428928.html

Пора за парты: сколько родители в Грузии потратили на сборы в школу

Пора за парты: сколько родители в Грузии потратили на сборы в школу

Начало учебного года уже на носу – 15 сентября, а это значит, что родители хотят успеть приобрести необходимые для школы вещи – начиная от предметов гардероба... 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T17:15+0400

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Sputnik Грузия решил поинтересоваться у жителей Тбилиси, во сколько им обошлось "собрать" своих детей в школу. Съемочная группа отправилась на один из больших тбилисских рынков - Вокзальную площадь.По результатам опроса, оказалось, что многие родители заметили существенный рост цен - суммы, которой было достаточно в прошлые годы, в этот раз уже не хватило.Стоит отметить и то, что родители не забывают о коронавирусе. Страх перед COVID-10 до сих пор остается, однако в школу детей отправить хочется, ведь во время дистанционного обучения качество образования падает.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, школа, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео