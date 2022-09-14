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Пора за парты: сколько родители в Грузии потратили на сборы в школу
Пора за парты: сколько родители в Грузии потратили на сборы в школу
Начало учебного года уже на носу – 15 сентября, а это значит, что родители хотят успеть приобрести необходимые для школы вещи – начиная от предметов гардероба... 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T17:15+0400
2022-09-14T17:15+0400
2022-09-14T17:50+0400
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Sputnik Грузия решил поинтересоваться у жителей Тбилиси, во сколько им обошлось "собрать" своих детей в школу. Съемочная группа отправилась на один из больших тбилисских рынков - Вокзальную площадь.По результатам опроса, оказалось, что многие родители заметили существенный рост цен - суммы, которой было достаточно в прошлые годы, в этот раз уже не хватило.Стоит отметить и то, что родители не забывают о коронавирусе. Страх перед COVID-10 до сих пор остается, однако в школу детей отправить хочется, ведь во время дистанционного обучения качество образования падает.
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грузия, школа, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео
грузия, школа, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео
Пора за парты: сколько родители в Грузии потратили на сборы в школу
17:15 14.09.2022 (обновлено: 17:50 14.09.2022)
Начало учебного года уже на носу – 15 сентября, а это значит, что родители хотят успеть приобрести необходимые для школы вещи – начиная от предметов гардероба до канцелярии
Sputnik Грузия
решил поинтересоваться у жителей Тбилиси, во сколько им обошлось "собрать" своих детей в школу. Съемочная группа отправилась на один из больших тбилисских рынков - Вокзальную площадь.
По результатам опроса, оказалось, что многие родители заметили существенный рост цен - суммы, которой было достаточно в прошлые годы, в этот раз уже не хватило.
Стоит отметить и то, что родители не забывают о коронавирусе. Страх перед COVID-10 до сих пор остается, однако в школу детей отправить хочется, ведь во время дистанционного обучения качество образования падает.