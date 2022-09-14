https://sputnik-georgia.ru/20220914/registratsiya-pensionerov-zhelayuschikh-besplatno-poseschat-basseyny-nachnetsya-19-sentyabrya-270414892.html

Регистрация пенсионеров, желающих бесплатно посещать бассейны, начнется 19 сентября

Регистрация пенсионеров, желающих бесплатно посещать бассейны, начнется 19 сентября

На первом этапе программа будет пилотной до 1 января 2023 года 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T13:40+0400

2022-09-14T13:40+0400

2022-09-14T13:40+0400

пенсионер

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Регистрация жителей Тбилиси в возрасте 60 лет и выше, желающих бесплатно посещать бассейн и фитнес-залы, начнется с 19 сентября, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Согласно утвержденной программе, пожилые люди смогут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц бесплатно. По словам мэра, поэтапно в программу включатся все муниципальные спортивные объекты, а также частные объекты."Регистрация начнется с 19 сентября, а воспользоваться сервисом зарегистрировавшиеся граждане смогут уже с 3 октября. Получить услугу в рамках программы будет возможно в период с 11:00 до 14:00", - сказал Каладзе на заседании столичного правительства.На первом этапе программа будет пилотной до 1 января 2023 года. "Программа является пилотной. Мы будем наблюдать. И если будет необходимо, то внесем изменения", - отметил Каладзе.Количество доступных абонементов – 300. Для получения абонемента нужно предъявить непосредственно в центре удостоверение личности, справку о регистрации в Тбилиси и справку о состоянии здоровья. Если желающих окажется больше, то их поставят в очередь.В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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