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https://sputnik-georgia.ru/20220914/rossiya-nadeetsya-chto-gruziya-v-voprosakh-sanktsiy-prodolzhit-priderzhivatsya-pragmatiki---mid-270412102.html
Россия надеется, что Грузия в вопросах санкций продолжит придерживаться прагматики - МИД
Россия надеется, что Грузия в вопросах санкций продолжит придерживаться прагматики - МИД
В Москве надеются, что грузинские власти продолжат руководствоваться коренными интересами своего народа и национального бизнеса 14.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Россия надеется, что в вопросах санкций Грузия продолжит придерживаться прагматичного подхода, заявил в беседе с РИА Новости глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, россия, владимир путин, тбилиси, москва, украина, снг, мид россии
грузия, новости, россия, владимир путин, тбилиси, москва, украина, снг, мид россии

Россия надеется, что Грузия в вопросах санкций продолжит придерживаться прагматики - МИД

12:03 14.09.2022 (обновлено: 12:05 14.09.2022)
© photo: Sputnik / Mikhail VoskresenskiyЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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В Москве надеются, что грузинские власти продолжат руководствоваться коренными интересами своего народа и национального бизнеса
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Россия надеется, что в вопросах санкций Грузия продолжит придерживаться прагматичного подхода, заявил в беседе с РИА Новости глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Что касается введенных ЕС нелегитимных антироссийских рестрикций, то наше отношение на этот счет хорошо известно. Надеемся, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного подхода, руководствуясь коренными интересами своего народа и национального бизнеса, а не навязываемыми извне конфронтационными схемами", - сказал Гончар.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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