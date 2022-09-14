https://sputnik-georgia.ru/20220914/rossiya-nadeetsya-chto-gruziya-v-voprosakh-sanktsiy-prodolzhit-priderzhivatsya-pragmatiki---mid-270412102.html
Россия надеется, что Грузия в вопросах санкций продолжит придерживаться прагматики - МИД
Россия надеется, что Грузия в вопросах санкций продолжит придерживаться прагматики - МИД
В Москве надеются, что грузинские власти продолжат руководствоваться коренными интересами своего народа и национального бизнеса 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Россия надеется, что в вопросах санкций Грузия продолжит придерживаться прагматичного подхода, заявил в беседе с РИА Новости глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, россия, владимир путин, тбилиси, москва, украина, снг, мид россии
грузия, новости, россия, владимир путин, тбилиси, москва, украина, снг, мид россии
Россия надеется, что Грузия в вопросах санкций продолжит придерживаться прагматики - МИД
12:03 14.09.2022 (обновлено: 12:05 14.09.2022)
В Москве надеются, что грузинские власти продолжат руководствоваться коренными интересами своего народа и национального бизнеса
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Россия надеется, что в вопросах санкций Грузия продолжит придерживаться прагматичного подхода, заявил в беседе с РИА Новости
глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Что касается введенных ЕС нелегитимных антироссийских рестрикций, то наше отношение на этот счет хорошо известно. Надеемся, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного подхода, руководствуясь коренными интересами своего народа и национального бизнеса, а не навязываемыми извне конфронтационными схемами", - сказал Гончар.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.