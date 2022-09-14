https://sputnik-georgia.ru/20220914/rossiya-nadeetsya-chto-gruziya-v-voprosakh-sanktsiy-prodolzhit-priderzhivatsya-pragmatiki---mid-270412102.html

Россия надеется, что Грузия в вопросах санкций продолжит придерживаться прагматики - МИД

Россия надеется, что Грузия в вопросах санкций продолжит придерживаться прагматики - МИД

В Москве надеются, что грузинские власти продолжат руководствоваться коренными интересами своего народа и национального бизнеса 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Россия надеется, что в вопросах санкций Грузия продолжит придерживаться прагматичного подхода, заявил в беседе с РИА Новости глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, россия, владимир путин, тбилиси, москва, украина, снг, мид россии