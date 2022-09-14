https://sputnik-georgia.ru/20220914/saakashvili-vnov-ne-smog-priyti-v-sud--zasedanie-otlozhili-270427440.html
Саакашвили вновь не смог прийти в суд – заседание отложили
Саакашвили вновь не смог прийти в суд – заседание отложили
Состояние здоровья Саакашвили не позволило ему участвовать в судебном процессе 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T16:37+0400
2022-09-14T16:37+0400
2022-09-14T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, перенесли на 9 ноября из-за состояния здоровья.Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Между тем, суд заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - бывшего прокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили. Адеишвили и Кезерашвили находятся в розыске."Суд считает, что фактические обстоятельства и формальные основания, которые легли в основу для применения лишения свободы в качестве меры пресечения, не изменились", - заявила судья Нино Элиэшвили.В ноябре 2021 года Тбилисский городской суд аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении находящегося в заключении Саакашвили по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года.Судья Нино Элиэшвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, так как он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, за которое Саакашвили грозит от пяти до восьми лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.Дело СаакашвилиМихаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, михаил саакашвили, бадри патаркацишвили, тбилиси, зураб адеишвили, тбилисский городской суд, sputnik, грузинская мечта
новости, грузия, михаил саакашвили, бадри патаркацишвили, тбилиси, зураб адеишвили, тбилисский городской суд, sputnik, грузинская мечта
Саакашвили вновь не смог прийти в суд – заседание отложили
Состояние здоровья Саакашвили не позволило ему участвовать в судебном процессе
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, перенесли на 9 ноября из-за состояния здоровья.
Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.
"На заседании суда был представлен протокол как от пенитенциарной службы, так и письмо от медучреждения "Вивамеди", согласно которому состояние здоровья Саакашвили не позволяло участвовать в судебном процессе", - заявил адвокат Шота Тутберидзе журналистам.
Между тем, суд заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - бывшего прокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили. Адеишвили и Кезерашвили находятся в розыске.
"Суд считает, что фактические обстоятельства и формальные основания, которые легли в основу для применения лишения свободы в качестве меры пресечения, не изменились", - заявила судья Нино Элиэшвили.
В ноябре 2021 года Тбилисский городской суд аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении находящегося в заключении Саакашвили по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года.
Судья Нино Элиэшвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, так как он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, за которое Саакашвили грозит от пяти до восьми лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.
Дело Саакашвили
Михаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.
Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.
Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.