https://sputnik-georgia.ru/20220914/saakashvili-vnov-ne-smog-priyti-v-sud--zasedanie-otlozhili-270427440.html

Саакашвили вновь не смог прийти в суд – заседание отложили

Саакашвили вновь не смог прийти в суд – заседание отложили

Состояние здоровья Саакашвили не позволило ему участвовать в судебном процессе 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T16:37+0400

2022-09-14T16:37+0400

2022-09-14T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, перенесли на 9 ноября из-за состояния здоровья.Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Между тем, суд заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - бывшего прокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили. Адеишвили и Кезерашвили находятся в розыске."Суд считает, что фактические обстоятельства и формальные основания, которые легли в основу для применения лишения свободы в качестве меры пресечения, не изменились", - заявила судья Нино Элиэшвили.В ноябре 2021 года Тбилисский городской суд аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении находящегося в заключении Саакашвили по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года.Судья Нино Элиэшвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, так как он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, за которое Саакашвили грозит от пяти до восьми лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.Дело СаакашвилиМихаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, бадри патаркацишвили, тбилиси, зураб адеишвили, тбилисский городской суд, sputnik, грузинская мечта