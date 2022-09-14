https://sputnik-georgia.ru/20220914/sergey-ryabkov-provel-spetsialnyy-brifing---video-270406998.html
Сергей Рябков провел специальный брифинг - видео
Сергей Рябков провел специальный брифинг - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с брифинга заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T09:58+0400
2022-09-14T09:58+0400
2022-09-14T09:58+0400
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел специальный брифинг и ответил на вопросы журналистов.
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россия, мид россии, мультимедиа, видео, видео
россия, мид россии, мультимедиа, видео, видео
Сергей Рябков провел специальный брифинг - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с брифинга заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел специальный брифинг и ответил на вопросы журналистов.