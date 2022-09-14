https://sputnik-georgia.ru/20220914/skolko-deneg-perechislili-iz-rossii-v-gruziyu-i-obratno---poslednie-dannye-270404881.html

Сколько денег перечислили из России в Грузию и обратно - последние данные

Сколько денег перечислили из России в Грузию и обратно - последние данные

Пик денежных перечислений из Грузии в Россию пришелся на февраль 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T09:46+0400

2022-09-14T09:46+0400

2022-09-14T09:46+0400

грузия

экономика

новости

тамар кордзая

национальный банк

республиканская партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/14/266777739_0:72:1281:792_1920x0_80_0_0_6b99292d8e17bb8d2b553f09b6ff88b2.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен -Sputnik. За семь месяцев 2022 года в Россию из Грузии было перечислено 25,7 миллиона долларов, тогда как из России в Грузию – 850,2 миллиона долларов, говорится в информации Национального банка страны, запрошенной оппозиционным депутатом парламента.Вопрос к Нацбанку отправила член "Республиканской партии" Тамар Кордзая. Ответ обнародован на сайте парламента Грузии.По данным Нацбанка, пик перечислений из России в Грузию пришелся на май 2022 года - за месяц было перечислено 313,9 миллиона долларов. Что касается перечисления средств из Грузии в Россию, то пик перечислений был в феврале - 6,3 миллиона долларов.Кроме того, в период с 1 июня по 31 июля 2022 года 38 тысяч россиян открыли счета в коммерческих банках Грузии.При этом Нацбанк отказался называть банки, пользующиеся популярностью у россиян, так как по закону это считается конфиденциальной информацией банка.К концу июля у граждан России было 5,4 тысячи текущих счетов в лари, 5,6 тысячи счетов в иностранной валюте, 31,2 тысячи депозитов до востребования в лари и 34,3 тысячи депозитов до востребования в иностранной валюте.Кроме того на 31 июля у граждан России фиксировалось 4 тысячи долгосрочных вкладов в лари и 4 тысячи таких же вкладов в иностранной валюте.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тамар кордзая, национальный банк, республиканская партия