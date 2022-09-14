https://sputnik-georgia.ru/20220914/takoy-orion-vy-esche-ne-videli-dzheyms-uebb-sdelal-unikalnye-kadry-sozvezdiya---foto--270426226.html
Такой Орион вы еще не видели! Джеймс Уэбб сделал уникальные кадры созвездия - ФОТО
Такой Орион вы еще не видели! Джеймс Уэбб сделал уникальные кадры созвездия - ФОТО
Новые снимки раскрывают сложные детали формирования звезд и планетарных систем, утверждают эксперты 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T16:59+0400
2022-09-14T16:59+0400
2022-09-14T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Телескоп Джеймс Уэбб сделал новые фотографии туманности Орион — снимки раскрывают сложные детали формирования звезд и планетарных систем, пишет Inverse.Космический телескоп "Джеймс Уэбб" — орбитальная инфракрасная обсерватория. Это самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человечеством.Орион же — одно из самых заметных и узнаваемых созвездий на ночном небе. Его самые яркие звезды — красная Бетельгейзе (Альфа Ориона) и бело-голубой Ригель (Бета Ориона). Названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии.Как известно, с пояса Ориона свисает звездный "меч", а большая яркая звезда у острия этого меча на самом деле не звезда, а целая туманность, облако газа, пыли и новорожденных звезд. Как наиболее близкая к Земле область звездообразования — она представляет большой интерес для астрономов, интересующихся тем, как рождаются звезды.Так вот новейшее изображение Уэбба, полученное через 11 различных фильтров на камеру ближнего инфракрасного диапазона или NIRCam, показывает полосу Ориона — подвергшуюся радиации стену в центре туманности, где находятся молодые звезды.Одна звезда с планетарным диском — скоплением пыли, льда и газа, которые однажды сольются в формирующиеся вокруг нее планеты, и другая, все еще заключенная в облаке газа и пыли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наука, в мире, новости, тайны космоса и новые открытия, космос
наука, в мире, новости, тайны космоса и новые открытия, космос
Такой Орион вы еще не видели! Джеймс Уэбб сделал уникальные кадры созвездия - ФОТО
Новые снимки раскрывают сложные детали формирования звезд и планетарных систем, утверждают эксперты
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Телескоп Джеймс Уэбб сделал новые фотографии туманности Орион — снимки раскрывают сложные детали формирования звезд и планетарных систем, пишет Inverse
.
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" — орбитальная инфракрасная обсерватория. Это самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человечеством.
Орион же — одно из самых заметных и узнаваемых созвездий на ночном небе. Его самые яркие звезды — красная Бетельгейзе (Альфа Ориона) и бело-голубой Ригель (Бета Ориона). Названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии.
Как известно, с пояса Ориона свисает звездный "меч", а большая яркая звезда у острия этого меча на самом деле не звезда, а целая туманность, облако газа, пыли и новорожденных звезд.
Как наиболее близкая к Земле область звездообразования — она представляет большой интерес для астрономов, интересующихся тем, как рождаются звезды.
Так вот новейшее изображение Уэбба, полученное через 11 различных фильтров на камеру ближнего инфракрасного диапазона или NIRCam, показывает полосу Ориона — подвергшуюся радиации стену в центре туманности, где находятся молодые звезды.
Одна звезда с планетарным диском — скоплением пыли, льда и газа, которые однажды сольются в формирующиеся вокруг нее планеты, и другая, все еще заключенная в облаке газа и пыли.