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Такой Орион вы еще не видели! Джеймс Уэбб сделал уникальные кадры созвездия - ФОТО

Такой Орион вы еще не видели! Джеймс Уэбб сделал уникальные кадры созвездия - ФОТО

Новые снимки раскрывают сложные детали формирования звезд и планетарных систем, утверждают эксперты 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T16:59+0400

2022-09-14T16:59+0400

2022-09-14T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Телескоп Джеймс Уэбб сделал новые фотографии туманности Орион — снимки раскрывают сложные детали формирования звезд и планетарных систем, пишет Inverse.Космический телескоп "Джеймс Уэбб" — орбитальная инфракрасная обсерватория. Это самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человечеством.Орион же — одно из самых заметных и узнаваемых созвездий на ночном небе. Его самые яркие звезды — красная Бетельгейзе (Альфа Ориона) и бело-голубой Ригель (Бета Ориона). Названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии.Как известно, с пояса Ориона свисает звездный "меч", а большая яркая звезда у острия этого меча на самом деле не звезда, а целая туманность, облако газа, пыли и новорожденных звезд. Как наиболее близкая к Земле область звездообразования — она представляет большой интерес для астрономов, интересующихся тем, как рождаются звезды.Так вот новейшее изображение Уэбба, полученное через 11 различных фильтров на камеру ближнего инфракрасного диапазона или NIRCam, показывает полосу Ориона — подвергшуюся радиации стену в центре туманности, где находятся молодые звезды.Одна звезда с планетарным диском — скоплением пыли, льда и газа, которые однажды сольются в формирующиеся вокруг нее планеты, и другая, все еще заключенная в облаке газа и пыли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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