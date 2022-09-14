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Тарифы на газ в Грузии и странах-соседях
Тарифы на газ в Грузии и странах-соседях
Среди стран региона в Грузии самая высокая ставка на газ для коммерческих потребителей 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T20:01+0400
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Непотребительский тариф на газ для абонентов тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy с 1 июля 2022 года вырос с 1,1 до 1,35 лари за кубический метр. В регионах для абонентов Socar Georgia Gas непотребительский тариф вырос с 1,15 до 1,38 лари за кубометр. На этот раз повышение цен на газ коснулось и пекарен хлеба, которые до последнего времени пользовались льготными тарифами. Однако в регионах пекарни будут платить по тарифу 1,15 лари за кубометр вместо 0,95 лари, которым они пользовались ранее.Причиной повышения тарифов в компаниях назвали корректирование цен в соответствии с рыночными.В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете тарифы на газ для населения и коммерческих потребителей в Грузии и соседних странах, а также Казахстане.Курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября: 2,8378 GEL/$1.
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грузия, экономика, новости, азербайджан, казахстан, сша, socar georgia gas, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, азербайджан, казахстан, сша, socar georgia gas, инфографика, инфографика

Тарифы на газ в Грузии и странах-соседях

20:01 14.09.2022
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Среди стран региона в Грузии самая высокая ставка на газ для коммерческих потребителей
Непотребительский тариф на газ для абонентов тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy с 1 июля 2022 года вырос с 1,1 до 1,35 лари за кубический метр. В регионах для абонентов Socar Georgia Gas непотребительский тариф вырос с 1,15 до 1,38 лари за кубометр. На этот раз повышение цен на газ коснулось и пекарен хлеба, которые до последнего времени пользовались льготными тарифами. Однако в регионах пекарни будут платить по тарифу 1,15 лари за кубометр вместо 0,95 лари, которым они пользовались ранее.
Причиной повышения тарифов в компаниях назвали корректирование цен в соответствии с рыночными.
В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете тарифы на газ для населения и коммерческих потребителей в Грузии и соседних странах, а также Казахстане.
Инфографика: Тарифы на газ в Азербайджане и соседних странах - Sputnik Грузия
Курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября: 2,8378 GEL/$1.
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