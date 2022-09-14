https://sputnik-georgia.ru/20220914/tekhnologicheskiy-progress-v-svyazi-s-vyborami-svyazan-s-gruzinskoy-mechtoy---deputat-270411911.html

Технологический прогресс в связи с выборами связан с "Грузинской мечтой" - депутат

Технологический прогресс в связи с выборами связан с "Грузинской мечтой" - депутат

"Мечта" приняла решение о внедрении правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T12:24+0400

2022-09-14T12:24+0400

2022-09-14T12:24+0400

грузинская мечта

анри оханашвили

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

обсе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" осуществила технологический прогресс в связи с выборами в стране, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили."Грузинская мечта" приняла решение о внедрении правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры с 2024 года. Электронная система будет использована на большинстве избирательных участков, в том числе во всех городах и крупных населенных пунктах - это минимум 70% избирателей.По его словам, ярким примером тому является увеличение прав оппозиции и предоставление полномочия создания следственных комиссий, улучшение механизма парламентского контроля и принятие практически нового регламента.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Как заявил ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, в ближайшие дни инициатива "Грузинской мечты" преобразится в законопроект, после чего, на основании консультаций с правительством Грузии, Центральной избирательной комиссией и экспертами отрасли, будут запланированы практические шаги для оборудования избирательных участков аппаратурой подсчета голосов.Для осуществления соответствующей реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе. По словам Кобахидзе, часть представленных в рабочей группе предложений касается внедрения электронных технологий.В правящей партии уверены, что электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, устранит проблему дисбаланса в избирательных протоколах и раз и навсегда положит конец спекуляциям в связи с т.н. каруселями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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