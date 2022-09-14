https://sputnik-georgia.ru/20220914/u-leonardo-di-kaprio-novyy-roman-270411242.html
У Леонардо Ди Каприо новый роман?
У Леонардо Ди Каприо новый роман?
Разумеется, знаменитости не спешат официально комментировать новости о своем романе 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T11:54+0400
2022-09-14T11:54+0400
2022-09-14T11:54+0400
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джиджи хадид
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ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. У знаменитого киноактера Леонардо Ди Каприо похоже новый роман, утверждают журналисты, а новая избранница звезды - модель Джиджи Хадид, пишет Page Six.CМИ разузнало, что пара провела время вместе на вечеринке, которая состоялась в рамках Недели моды в Нью-Йорке.Более того, по информации анонимного источника, 47-летний актер посетил мероприятие вместе с приятелями, в то время как 27-летняя модель также проводила время в компании своих подруг-манекенщиц.Позже к расследованию сердченых дел подключились и журналисты Daily Mail. В их распоряжение попали фотоснимки папарацци с того самого вечера: на кадрах видно, как Ди Каприо и Хадид разговаривают друг с другом, сидя за столом. Разумеется, знаменитости не спешат официально комментировать новости о своем романе.Напомним, в прошлом месяце Ди Каприо расстался со своей пассией, моделью Камиллой Морроне - они встречались четыре года. А фанаты Ди Каприо продолжают подшучивать над актером, ведь Лео встречается исключительно с женщинами моложе 25 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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шоу-бизнес, леонардо ди каприо, новости, в мире, джиджи хадид, нью-йорк
шоу-бизнес, леонардо ди каприо, новости, в мире, джиджи хадид, нью-йорк
У Леонардо Ди Каприо новый роман?
Разумеется, знаменитости не спешат официально комментировать новости о своем романе
ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. У знаменитого киноактера Леонардо Ди Каприо похоже новый роман, утверждают журналисты, а новая избранница звезды - модель Джиджи Хадид, пишет Page Six.
CМИ разузнало, что пара провела время вместе на вечеринке, которая состоялась в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Более того, по информации анонимного источника, 47-летний актер посетил мероприятие вместе с приятелями, в то время как 27-летняя модель также проводила время в компании своих подруг-манекенщиц.
Позже к расследованию сердченых дел подключились и журналисты Daily Mail. В их распоряжение попали фотоснимки папарацци с того самого вечера: на кадрах видно, как Ди Каприо и Хадид разговаривают друг с другом, сидя за столом.
Разумеется, знаменитости не спешат официально комментировать новости о своем романе.
Напомним, в прошлом месяце Ди Каприо расстался со своей пассией, моделью Камиллой Морроне - они встречались четыре года. А фанаты Ди Каприо продолжают подшучивать над актером, ведь Лео встречается исключительно с женщинами моложе 25 лет.