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В Тбилиси стартовал прием заявок на участие в Международной биеннале сценографии

В Тбилиси стартовал прием заявок на участие в Международной биеннале сценографии

Заявки на участие могут подать все желающие художники, архитекторы, исследователи, арт-менеджеры и урбанисты 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Прием заявок от сценографов и художников стартовал на IV Тбилисскую международную биеннале сценографии, которая пройдет 10-12 октября, говорится в сообщении организаторов в соцсети.Форум также направлен на поддержку профессионального развития молодых сценографов и внедрению в практику новых методологий.Темой биеннале 2022 года станет - "Пандемия, война, театр". Рабочий язык мероприятия - английский. Площадка симпозиума - Национальная парламентская библиотека Грузии.Заявки на участие могут подать все желающие художники, архитекторы, исследователи, арт-менеджеры, урбанисты, работающие в сфере изобразительного и исполнительского искусства. Участие бесплатное.В этом году сценографы и художники из Грузии и других стран обсудят на форуме такие вопросы, как реновация и реконструкция исторических театров, качество и урбанистическая совместимость или ее отсутствие в новых театральных сооружениях, взаимное влияние старых и новых архитектурных форм, а также театр во время пандемии.Что касается авторских прав, участники проекта сохраняют за собой все права на свои идеи и разработки, отмечают организаторы."Биеннале оставляет за собой право использовать печатные и цифровые версии материалов, представленных участниками, с указанием автора", - сказано в их сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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