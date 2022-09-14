https://sputnik-georgia.ru/20220914/velikoe-protivostoyanie-yupitera-26-sentyabrya-2022-gde-i-kak-nablyudat-270420728.html

Великое противостояние Юпитера 26 сентября 2022: где и как наблюдать

Великое противостояние Юпитера 26 сентября 2022: где и как наблюдать

Жители Земли 26 сентября 2022 года станут свидетелями интересного астрономического события – они смогут наблюдать великое противостояние Юпитера 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T15:22+0400

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справки

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В астрономии противостоянием называется максимальное сближение двух небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой, а Земля при этом находится между Солнцем и планетой.Где, когда и как наблюдать великое противостояние Юпитера 26 сентября 2022, читайте в Sputnik Грузия.Где и как наблюдатьЮпитер во время великого противостояния будет располагаться в созвездии Рыбы вблизи небесного экватора – крупнейшая планета солнечной системы впервые за несколько лет поднимется в северных широтах достаточно высоко над горизонтом.Во время великого противостояния Юпитер будет виден на небе в течение большей части ночи. Специалисты говорят, что гигант будет восходить на заходе Солнца, а его закат будет совпадать с восходом небесного светила.Юпитер окажется в точке великого противостояния с Солнцем 26 сентября 2022 года в 23:10 по тбилисскому времени. Угловой диаметр Юпитера увеличится на 2% и достигнет 50 угловых секунд, а по яркости планета будет на ночном небе третьей после Луны и Венеры.Расстояние между Землей и Юпитером во время великого противостояния будет наименьшим - 3,95 астрономических единиц, а это значит, что у астрономов любителей есть уникальный шанс рассмотреть гигант во всех подробностях.В последний раз великое противостояние Юпитера было 21 сентября 2010 года. Следующее, по прогнозам, можно будет наблюдать 2 октября 2034 года.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки