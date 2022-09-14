https://sputnik-georgia.ru/20220914/vmeshivaetsya-vo-vnutrennie-dela-gruzii---v-gruzii-osudili-evroparlamentariya-270415694.html

"Вмешивается во внутренние дела Грузии" - в Грузии осудили европарламентария

"Вмешивается во внутренние дела Грузии" - в Грузии осудили европарламентария

Член "Грузинской мечты" подчеркнул, что Европарламент не должен отождествляться с отдельными депутатами 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T13:19+0400

2022-09-14T13:19+0400

2022-09-14T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури обвинил европарламентария Виолу фон Крамон в прямом вмешательстве во внутренние дела Грузии.Крамон не раз делала резкие заявления и выступила с критикой в адрес правящей партии. В одном из недавних заявлений она сказал, что всем странам, которые хотят стать членами Евросоюза, необходима деолигархизация. Она также отметила, что развивающиеся за последнее время события в Грузии вызывают тревогу. По ее словам, в плане демократии нежелательно иметь в стране такого богатого и влиятельного бизнесмена, как Бидзина Иванишвили.По его словам, вмешательством является заявление Крамон о том, что якобы "правящая политическая сила захватила власть"."Грузинский народ захватил что ли власть? Оказывается, Бидзина Иванишвили должен уехать из страны, потому что Виоле Крамон он не нравится… Друзья, мы не находимся в такой реальности, когда кто-то будет пинать нас по голове, не будет уважать волю народа и будет так пренебрегать интересами страны", - отметил он.При этом Гудушаури подчеркнул, что Европарламент не должен отождествляться с отдельными депутатами."Для нас главное - интерес нашей страны. Политическая сила, которая управляет нашей страной в лице "Грузинской мечты", – это выбор страны. Все должны соизволить и уважать выбор грузинского народа", - отметил он.Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Калаздзе назвал врагами Грузии тех европарламентариев, которые говорят о деолигархизации.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, политика, грузия, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, украина, молдова, европарламент, грузинская мечта