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"Вмешивается во внутренние дела Грузии" - в Грузии осудили европарламентария
"Вмешивается во внутренние дела Грузии" - в Грузии осудили европарламентария
Член "Грузинской мечты" подчеркнул, что Европарламент не должен отождествляться с отдельными депутатами 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T13:19+0400
2022-09-14T13:19+0400
2022-09-14T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури обвинил европарламентария Виолу фон Крамон в прямом вмешательстве во внутренние дела Грузии.Крамон не раз делала резкие заявления и выступила с критикой в адрес правящей партии. В одном из недавних заявлений она сказал, что всем странам, которые хотят стать членами Евросоюза, необходима деолигархизация. Она также отметила, что развивающиеся за последнее время события в Грузии вызывают тревогу. По ее словам, в плане демократии нежелательно иметь в стране такого богатого и влиятельного бизнесмена, как Бидзина Иванишвили.По его словам, вмешательством является заявление Крамон о том, что якобы "правящая политическая сила захватила власть"."Грузинский народ захватил что ли власть? Оказывается, Бидзина Иванишвили должен уехать из страны, потому что Виоле Крамон он не нравится… Друзья, мы не находимся в такой реальности, когда кто-то будет пинать нас по голове, не будет уважать волю народа и будет так пренебрегать интересами страны", - отметил он.При этом Гудушаури подчеркнул, что Европарламент не должен отождествляться с отдельными депутатами."Для нас главное - интерес нашей страны. Политическая сила, которая управляет нашей страной в лице "Грузинской мечты", – это выбор страны. Все должны соизволить и уважать выбор грузинского народа", - отметил он.Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Калаздзе назвал врагами Грузии тех европарламентариев, которые говорят о деолигархизации.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, политика, грузия, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, украина, молдова, европарламент, грузинская мечта
"Вмешивается во внутренние дела Грузии" - в Грузии осудили европарламентария
13:19 14.09.2022 (обновлено: 13:24 14.09.2022)
Член "Грузинской мечты" подчеркнул, что Европарламент не должен отождествляться с отдельными депутатами
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури обвинил европарламентария Виолу фон Крамон в прямом вмешательстве во внутренние дела Грузии.
Крамон не раз делала резкие заявления и выступила с критикой в адрес правящей партии. В одном из недавних заявлений она сказал, что всем странам, которые хотят стать членами Евросоюза, необходима деолигархизация. Она также отметила, что развивающиеся за последнее время события в Грузии вызывают тревогу. По ее словам, в плане демократии нежелательно иметь в стране такого богатого и влиятельного бизнесмена, как Бидзина Иванишвили.
"В образ какой демократической страны или какой правовой нормой регулируются недавние заявления Виолы фон Крамон? Она, гражданка иностранного государства, прямо вмешивается во внутренние дела страны", - заявил Гудушаури в эфире PalitraNews.
По его словам, вмешательством является заявление Крамон о том, что якобы "правящая политическая сила захватила власть".
"Грузинский народ захватил что ли власть? Оказывается, Бидзина Иванишвили должен уехать из страны, потому что Виоле Крамон он не нравится… Друзья, мы не находимся в такой реальности, когда кто-то будет пинать нас по голове, не будет уважать волю народа и будет так пренебрегать интересами страны", - отметил он.
При этом Гудушаури подчеркнул, что Европарламент не должен отождествляться с отдельными депутатами.
"Для нас главное - интерес нашей страны. Политическая сила, которая управляет нашей страной в лице "Грузинской мечты", – это выбор страны. Все должны соизволить и уважать выбор грузинского народа", - отметил он.
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Калаздзе назвал врагами Грузии тех европарламентариев, которые говорят о деолигархизации.
Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
Премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.