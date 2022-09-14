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Внешняя торговля Грузии: экспорт вновь вырос
Внешняя торговля Грузии: экспорт вновь вырос
Грузия в январе-августе экспортировала продукцию на 3,6 миллиарда долларов 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T09:01+0400
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экономика
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2022 года вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,4 миллиарда долларов, что на 36,5% больше данных за январь-август 2021 года.Экспорт составил 3,6 миллиарда долларов. Это примерно на 37% больше, чем в январе-августе 2021 года и примерно на 46,9% больше показателей периода до пандемии - в 2019 году, сказано в сообщении.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 4,8 миллиарда долларов, что на 36,2% больше аналогичного показателя за восемь месяцев 2021 года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешняя торговля Грузии: экспорт вновь вырос

09:01 14.09.2022 (обновлено: 09:39 14.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerПортовый кран на причале грузового терминала в Батумском порту
Портовый кран на причале грузового терминала в Батумском порту - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузия в январе-августе экспортировала продукцию на 3,6 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2022 года вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,4 миллиарда долларов, что на 36,5% больше данных за январь-август 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-август 2022 года

Показатель

Объем

млн долларов

Рост

%

Экспорт

3 571,3

36,9

Импорт

8 364,7

36,5

Всего

11 936,1

36,6

Экспорт составил 3,6 миллиарда долларов. Это примерно на 37% больше, чем в январе-августе 2021 года и примерно на 46,9% больше показателей периода до пандемии - в 2019 году, сказано в сообщении.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 4,8 миллиарда долларов, что на 36,2% больше аналогичного показателя за восемь месяцев 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.
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