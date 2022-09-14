https://sputnik-georgia.ru/20220914/vykatit-bochku-ssha-snova-lezut-v-neftyanoy-rezerv-270416510.html

Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв

Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв

Декабрьское эмбарго на российскую нефть заставляет Запад нервничать. Ждут не только дефицита энергоносителей, но и скачка цен 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T14:22+0400

2022-09-14T14:22+0400

2022-09-14T14:22+0400

экономика

аналитика

в мире

сша

китай

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/03/270050240_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_6693c16aca743526b4d909d0f7ead473.jpg

В США, где топливная инфляция зашкаливает, пытаются это предотвратить, продав еще больше запасов из стратегических резервов. Сколько черного золота американцы готовы достать из "кубышки" и помогут ли им нефтяные интервенции, читайте в материале автора РИА Новости Натальи Дембинской.Боятся скачкаВ соответствии с шестым пакетом санкций ЕС, 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Также страны "Большой семерки" намерены увязать это с потолком цен на российские углеводороды.Москва уже предупредила, что прекратит продажу сырья тем, кто присоединится к ограничениям. Как считают аналитики, дестабилизация рынка в таком случае неизбежна, причем пострадают прежде всего европейские и американские потребители.На черный деньПо данным Bloomberg, в администрации Байдена "изучают способы снижения цен на нефть, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов".Стратегический нефтяной резерв США (SPR), хранящийся под землей в Луизиане и Техасе на случай чрезвычайных ситуаций, — это огромные запасы. В конце 2021-го их оценивали в 600 миллионов баррелей.Однако из-за резкого подорожания бензина "кубышку" пришлось приоткрыть. В марте Байден сообщил о выводе на рынок в течение полугода 180 миллионов дополнительных баррелей.Это беспрецедентный шаг. В 2000 году, когда не хватало топлива в северо-восточных штатах, и в 2011-м на фоне "арабской весны" выкачивали не более 30 миллионов. В конце 2021 года выделили немного на удержание котировок ниже 100 долларов. Не помогло.Краткосрочный эффектСколько выкачают на этот раз, пока не уточняют. В SPR сейчас — 442,5 миллиона баррелей. После реализации плана Байдена останется 388 миллионов — минимум с января 1984-го, отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab. Но на долгий эффект от этого рассчитывать не приходится.Аналитики подчеркивают: мировой рынок нефти в данный момент сбалансирован по спросу и предложению. Другое дело, что на цены влияет не только предстоящее эмбарго. Сырье дешевеет из-за ожиданий рецессии, а также новых вспышек ковида в Китае, где политика нулевой терпимости закрывает целые районы и города."Нефть находится в ярко выраженном нисходящем тренде с июня, когда начался спуск с 127 долларов за баррель. К концу сентября теоретически возможны минимумы с января — 80 долларов и ниже", — отмечает Михаил Оганезов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Тем не менее в условиях нефтяного эмбарго выход Китая из затянувшихся локдаунов повысит потребление и, соответственно, цены. Американские резервы вряд ли повлияют на динамику рынка."Сдерживающий эффект от распродажи стратегических запасов, скорее всего, ограничится несколькими неделями", — полагает Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестиционного банка Синара.Единственное, на что могут рассчитывать в Вашингтоне, — немного сбить цены внутри страны. Вероятность того, что конгресс после выборов решится на экспорт резервной нефти при столь дорогом бензине, очень мала.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

сша

китай

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, аналитика, в мире, сша, китай, москва