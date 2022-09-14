https://sputnik-georgia.ru/20220914/vynuzhdennye-pereselentsy-v-gruzii-skolko-semey-zhdut-kvartiry--270428566.html

Вынужденные переселенцы в Грузии: сколько семей ждут квартиры

Вынужденные переселенцы в Грузии: сколько семей ждут квартиры

За 8 месяцев 2022 года жилье в Грузии получили 2,7 тысячи семей вынужденных переселенцев 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В Грузии на данном этапе своего жилья ждут 44 тысячи семей вынужденных переселенцев, заявил замминистра здравоохранения Илья Гудушаури в парламенте в среду.Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ, в том числе строительство новых домов, покупка квартир и передача владений в селах.По его словам, за 8 месяцев 2022 года жилье получили 2,7 тысячи семей переселенцев, из которых 1,8 тысячи – в рамках программы "Домик в деревне", еще 438 семьям узаконили жилплощадь. Остальные получили квартиры в новых домах.Для того чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10 - в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. Затем комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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