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Вынужденные переселенцы в Грузии: сколько семей ждут квартиры
Вынужденные переселенцы в Грузии: сколько семей ждут квартиры
За 8 месяцев 2022 года жилье в Грузии получили 2,7 тысячи семей вынужденных переселенцев 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T18:32+0400
2022-09-14T18:32+0400
2022-09-14T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В Грузии на данном этапе своего жилья ждут 44 тысячи семей вынужденных переселенцев, заявил замминистра здравоохранения Илья Гудушаури в парламенте в среду.Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ, в том числе строительство новых домов, покупка квартир и передача владений в селах.По его словам, за 8 месяцев 2022 года жилье получили 2,7 тысячи семей переселенцев, из которых 1,8 тысячи – в рамках программы "Домик в деревне", еще 438 семьям узаконили жилплощадь. Остальные получили квартиры в новых домах.Для того чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10 - в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. Затем комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Вынужденные переселенцы в Грузии: сколько семей ждут квартиры
За 8 месяцев 2022 года жилье в Грузии получили 2,7 тысячи семей вынужденных переселенцев
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В Грузии на данном этапе своего жилья ждут 44 тысячи семей вынужденных переселенцев, заявил замминистра здравоохранения Илья Гудушаури в парламенте в среду.
Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ, в том числе строительство новых домов, покупка квартир и передача владений в селах.
"На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев, это 92 тысячи семей вынужденных переселенцев, из них жилье получили 47 тысяч семей, еще 44 тысячи – ждут жилья",- сказал Гудушаури.
По его словам, за 8 месяцев 2022 года жилье получили 2,7 тысячи семей переселенцев, из которых 1,8 тысячи – в рамках программы "Домик в деревне", еще 438 семьям узаконили жилплощадь. Остальные получили квартиры в новых домах.
Для того чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10 - в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. Затем комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.
Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.
Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.