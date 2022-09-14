https://sputnik-georgia.ru/20220914/zakonoproekt-o-proslushkakh-podpisan---spiker-parlamenta-gruzii-dal-razyasneniya-270410945.html

Законопроект о прослушках подписан - спикер парламента Грузии дал разъяснения

Законопроект о прослушках подписан - спикер парламента Грузии дал разъяснения

У всех была возможность и время представить содержательные замечания, чего не было сделано, сказал Папуашвили 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T11:33+0400

2022-09-14T11:33+0400

2022-09-14T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект, касающийся изменения правил проведения тайных следственных мероприятий. Поправки предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев и отсрочку оповещения подозреваемого о ведении за ним слежки. Законодательные изменения осудили оппозиция, президент, Венецианская комиссия и посольство США.По его словам, наоборот, в процессе обсуждения с местными заинтересованными группами или с международными акторами подтвердилось, что принятый парламентом законопроект полностью соответствует практике Европейского суда по правам человека. "Это подтвердил в том числе процесс рассмотрения вето (президент не стала подписывать поправки - ред.) - на несколько раз заданный вопрос, какой правовой стандарт нарушает данный закон, ответа не было", - отметил Папуашвили. Председатель парламента подчеркнул, что поправки не рассматривались в ускоренном режиме и у всех была возможность и время представить замечания касательно несоответствия поправок европейским или международным правовым стандартам.Президент противПоправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты еще 7 июня, но президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала их подписывать, впервые воспользовавшись правом вето.В представленных парламенту мотивированных замечаниях было сказано, что принятый законопроект усложняет процесс евроинтеграции Грузии, а также возникают реальные угрозы в отношении прав человека. Зурабишвили также отметила, что процесс принятия поправок был поспешным и неинклюзивным.Парламент 6 сентября обсудил замечания президента и отклонил их. В результате законопроект был принят. В таких случаях поправки подписывает уже не президент, а председатель парламента.В заключении юридического комитета сказано, что поправки соответствуют Конституции Грузии и стандартам защиты прав человека, установленным Европейским судом по правам человекам.Особенности законаПрослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.Если же речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.

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новости, грузия, шалва папуашвили, тбилиси, сша, венецианская комиссия, саломе зурабишвили