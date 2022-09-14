https://sputnik-georgia.ru/20220914/zakonoproekt-o-proslushkakh-podpisan---spiker-parlamenta-gruzii-dal-razyasneniya-270410945.html
Законопроект о прослушках подписан - спикер парламента Грузии дал разъяснения
Законопроект о прослушках подписан - спикер парламента Грузии дал разъяснения
У всех была возможность и время представить содержательные замечания, чего не было сделано, сказал Папуашвили 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T11:33+0400
2022-09-14T11:33+0400
2022-09-14T11:41+0400
новости
грузия
шалва папуашвили
тбилиси
сша
венецианская комиссия
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306193_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_e3a41dc8b3719462f65fc9a961f5c3da.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект, касающийся изменения правил проведения тайных следственных мероприятий. Поправки предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев и отсрочку оповещения подозреваемого о ведении за ним слежки. Законодательные изменения осудили оппозиция, президент, Венецианская комиссия и посольство США.По его словам, наоборот, в процессе обсуждения с местными заинтересованными группами или с международными акторами подтвердилось, что принятый парламентом законопроект полностью соответствует практике Европейского суда по правам человека. "Это подтвердил в том числе процесс рассмотрения вето (президент не стала подписывать поправки - ред.) - на несколько раз заданный вопрос, какой правовой стандарт нарушает данный закон, ответа не было", - отметил Папуашвили. Председатель парламента подчеркнул, что поправки не рассматривались в ускоренном режиме и у всех была возможность и время представить замечания касательно несоответствия поправок европейским или международным правовым стандартам.Президент противПоправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты еще 7 июня, но президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала их подписывать, впервые воспользовавшись правом вето.В представленных парламенту мотивированных замечаниях было сказано, что принятый законопроект усложняет процесс евроинтеграции Грузии, а также возникают реальные угрозы в отношении прав человека. Зурабишвили также отметила, что процесс принятия поправок был поспешным и неинклюзивным.Парламент 6 сентября обсудил замечания президента и отклонил их. В результате законопроект был принят. В таких случаях поправки подписывает уже не президент, а председатель парламента.В заключении юридического комитета сказано, что поправки соответствуют Конституции Грузии и стандартам защиты прав человека, установленным Европейским судом по правам человекам.Особенности законаПрослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.Если же речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306193_302:186:1227:880_1920x0_80_0_0_47c31d7090167fdbdeb452308af625dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, шалва папуашвили, тбилиси, сша, венецианская комиссия, саломе зурабишвили
новости, грузия, шалва папуашвили, тбилиси, сша, венецианская комиссия, саломе зурабишвили
Законопроект о прослушках подписан - спикер парламента Грузии дал разъяснения
11:33 14.09.2022 (обновлено: 11:41 14.09.2022)
У всех была возможность и время представить содержательные замечания, чего не было сделано, сказал Папуашвили
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект, касающийся изменения правил проведения тайных следственных мероприятий.
Поправки предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев и отсрочку оповещения подозреваемого о ведении за ним слежки. Законодательные изменения осудили оппозиция, президент, Венецианская комиссия и посольство США.
"Даже спустя пять месяцев после инициирования законопроекта не представлено какого-либо содержательного замечания, которое хотя бы поставило под вопрос соответствие этого закона каким-то правовым стандартам", - сказал Папуашвили на брифинге.
По его словам, наоборот, в процессе обсуждения с местными заинтересованными группами или с международными акторами подтвердилось, что принятый парламентом законопроект полностью соответствует практике Европейского суда по правам человека.
"Это подтвердил в том числе процесс рассмотрения вето (президент не стала подписывать поправки - ред.) - на несколько раз заданный вопрос, какой правовой стандарт нарушает данный закон, ответа не было", - отметил Папуашвили.
Председатель парламента подчеркнул, что поправки не рассматривались в ускоренном режиме и у всех была возможность и время представить замечания касательно несоответствия поправок европейским или международным правовым стандартам.
Президент против
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты еще 7 июня, но президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала их подписывать, впервые воспользовавшись правом вето.
В представленных парламенту мотивированных замечаниях было сказано, что принятый законопроект усложняет процесс евроинтеграции Грузии, а также возникают реальные угрозы в отношении прав человека. Зурабишвили также отметила, что процесс принятия поправок был поспешным и неинклюзивным.
Парламент 6 сентября обсудил замечания президента и отклонил их. В результате законопроект был принят. В таких случаях поправки подписывает уже не президент, а председатель парламента.
В заключении юридического комитета сказано, что поправки соответствуют Конституции Грузии и стандартам защиты прав человека, установленным Европейским судом по правам человекам.
Особенности закона
Прослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.
Если же речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.
Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.