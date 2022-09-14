https://sputnik-georgia.ru/20220914/zhestkaya-monetarnaya-politika-v-gruzii-sokhranena-270427683.html

Жесткая монетарная политика в Грузии сохранена

Жесткая монетарная политика в Грузии сохранена

Нацбанк не исключил, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T17:48+0400

2022-09-14T17:48+0400

2022-09-14T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении регулятора.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции.По данным регулятора, сохранение тенденции снижения уровня инфляции в августе дает повод для осторожного оптимизма. В августе уровень инфляции составил 10,9% при целевом уровне 3%.Однако в то же время Нацбанк отмечает, что тенденции будут зависеть от геополитической ситуации в мире."Исходя из этого монетарная политика останется жесткой, пока достаточно не смягчатся существующие риски в отношении роста инфляционных ожиданий", - говорится в сообщенииПри этом Нацбанк не исключил, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 26 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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