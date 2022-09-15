https://sputnik-georgia.ru/20220915/brifing-nachalnika-obedinennogo-shtaba-odkb-general-polkovnika-anatoliya-sidorova-270460058.html

Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова

Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров провел брифинг 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T15:40+0400

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Тема – готовность органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к проведению совместных учений. Какие цели у совместной боевой подготовки стран? Почему Афганистан стал угрозой для государств-членов ОДКБ? Какую опасность представляет подпольный рынок оружия талибов? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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