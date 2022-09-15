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Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова
Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров провел брифинг 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T15:40+0400
2022-09-15T15:40+0400
2022-09-15T15:40+0400
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Тема – готовность органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к проведению совместных учений. Какие цели у совместной боевой подготовки стран? Почему Афганистан стал угрозой для государств-членов ОДКБ? Какую опасность представляет подпольный рынок оружия талибов? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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афганистан, мультимедиа, видео, видео, одкб
афганистан, мультимедиа, видео, видео, одкб
Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров провел брифинг
Тема – готовность органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к проведению совместных учений.
Какие цели у совместной боевой подготовки стран? Почему Афганистан стал угрозой для государств-членов ОДКБ? Какую опасность представляет подпольный рынок оружия талибов?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.