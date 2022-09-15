https://sputnik-georgia.ru/20220915/dve-pobedy-i-tri-porazheniya---kak-vystupaet-gruzinskiy-sumoist-na-turnire-v-tokio-270454740.html

Две победы и три поражения - как выступает грузинский сумоист на турнире в Токио

Две победы и три поражения - как выступает грузинский сумоист на турнире в Токио

Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T13:53+0400

2022-09-15T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотоносин) провел свой пятый бой на сентябрьском турнире в Токио.К пятому дню басе у Тотиносина было равное количество побед и поражений - 2:2. Соперником Горгадзе стал восьмой маэгасира запада Эндо.Бой получился напряженным – после сильного столкновения Эндо сумел вытеснить Горгадзе за пределы площадки.Завтра соперником грузинского сумоиста станет десятый маэгасира Запада Таканосе, у которого на текущем басе три победы и два поражения.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё будет проходить в Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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