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Две победы и три поражения - как выступает грузинский сумоист на турнире в Токио
Две победы и три поражения - как выступает грузинский сумоист на турнире в Токио
Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T13:53+0400
2022-09-15T13:53+0400
2022-09-15T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотоносин) провел свой пятый бой на сентябрьском турнире в Токио.К пятому дню басе у Тотиносина было равное количество побед и поражений - 2:2. Соперником Горгадзе стал восьмой маэгасира запада Эндо.Бой получился напряженным – после сильного столкновения Эндо сумел вытеснить Горгадзе за пределы площадки.Завтра соперником грузинского сумоиста станет десятый маэгасира Запада Таканосе, у которого на текущем басе три победы и два поражения.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё будет проходить в Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио
Две победы и три поражения - как выступает грузинский сумоист на турнире в Токио
13:53 15.09.2022 (обновлено: 14:04 15.09.2022)
Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотоносин) провел свой пятый бой на сентябрьском турнире в Токио.
К пятому дню басе у Тотиносина было равное количество побед и поражений - 2:2. Соперником Горгадзе стал восьмой маэгасира запада Эндо.
Бой получился напряженным – после сильного столкновения Эндо сумел вытеснить Горгадзе за пределы площадки.
Завтра соперником грузинского сумоиста станет десятый маэгасира Запада Таканосе, у которого на текущем басе три победы и два поражения.
Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.
Аки басё будет проходить в Кокугикане с 11 по 25 сентября.