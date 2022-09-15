https://sputnik-georgia.ru/20220915/elektronnye-vybory-v-gruzii-mogut-proyti-na-90-uchastkov--kobakhidze-270460153.html

Электронные выборы в Грузии могут пройти на 90% участков – Кобахидзе

Электронные выборы в Грузии могут пройти на 90% участков – Кобахидзе

Ранее Кобахидзе заявил, что электронная система будет использована на большинстве избирательных участков 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T15:56+0400

2022-09-15T15:56+0400

2022-09-15T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Система электронных выборов может быть внедрена не на 70% избирательных участков, а на 90%, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави2"."Грузинская мечта" приняла решение о внедрении правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры с 2024 года. Ранее Кобахидзе заявил, что электронная система будет использована на большинстве избирательных участков, в том числе во всех городах и крупных населенных пунктах - это минимум 70% избирателей.По его словам, избирательные участки будут оборудованы электронной аппаратурой голосования, также аппаратом для регистрации избирателей."Существовала пресловутая тема "каруселей". Когда регистрация полностью электронная, то этот вопрос полностью снимается с повестки дня... Даже если кто-то захочет манипулировать, то по сути - ничего не сможет сделать", - отметил он.Что касается голосования, то как разъяснил Кобахидзе, избирательная комиссия приобретает только технические функции.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Как заявил ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, в ближайшие дни инициатива "Грузинской мечты" преобразится в законопроект, после чего, на основании консультаций с правительством Грузии, Центральной избирательной комиссией и экспертами отрасли, будут запланированы практические шаги для оборудования избирательных участков аппаратурой подсчета голосов.Для осуществления соответствующей реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе. По словам Кобахидзе, часть представленных в рабочей группе предложений касается внедрения электронных технологий.В правящей партии уверены, что электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, устранит проблему дисбаланса в избирательных протоколах и раз и навсегда положит конец спекуляциям в связи с т.н. каруселями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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