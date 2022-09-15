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https://sputnik-georgia.ru/20220915/ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-270447722.html
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 15.09.2022, Sputnik Грузия
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россия
мид россии
мария захарова
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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СПУТНИК_LIVE: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
СПУТНИК_LIVE: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
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россия, мид россии, мария захарова, мультимедиа, видео, политика, видео
россия, мид россии, мария захарова, мультимедиа, видео, политика, видео

Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео

12:50 15.09.2022 (обновлено: 13:14 15.09.2022)
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Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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