https://sputnik-georgia.ru/20220915/gruziya-vybrala-film-kandidat-na-soikanie-premii-oskar-270279763.html
Грузия выбрала фильм-кандидат на соискание премии "Оскар"
Грузия выбрала фильм-кандидат на соискание премии "Оскар"
Конкурс по отбору фильма-кандидата на соискание "Оскара" от Грузии был объявлен в стране в августе 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T17:06+0400
2022-09-15T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Фильм "Большая перемена" режиссера Давида Пирцхалава поборется за участие в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" от Грузии, говорится на сайте ведомства.Конкурс по отбору фильма-кандидата на соискание "Оскара" от Грузии был объявлен в стране в августе. Решение приняло жюри из 12 кинопрофессионалов.95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.О чем фильм "Большая перемена"?По сюжету, несколько одноклассников решают собраться спустя 13 лет после окончания школы. Их встреча перерастает в настоящее откровение, во время которого на поверхность дружбы выплывают зависть и злость, переосмысление прошлых ошибок и слабостей. В фильме играют актеры Георгий Шарвашидзе, Шако Мирианашвили, Сандро Каландадзе и Гага Шишинашвили. Художник картины Гурам Наврозавшили, оператор - Шалва Сокурашвили."Большая перемена" - это дебют Давида Пирцхалава в полном метре. Он является автором нескольких короткометражных картин. Одна из них - лента "Отец" - в 2015 году победила в международном конкурсе короткометражных лент "Леопарды завтрашнего дня" на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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оскар, кинопремия "оскар", кинопремия "оскар", грузия, новости, культура, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино
Грузия выбрала фильм-кандидат на соискание премии "Оскар"
17:06 15.09.2022 (обновлено: 17:29 15.09.2022)
Конкурс по отбору фильма-кандидата на соискание "Оскара" от Грузии был объявлен в стране в августе
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Фильм "Большая перемена" режиссера Давида Пирцхалава поборется за участие в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" от Грузии, говорится на сайте
ведомства.
Конкурс по отбору фильма-кандидата на соискание "Оскара" от Грузии был объявлен в стране в августе. Решение приняло жюри из 12 кинопрофессионалов.
За победу в национальном конкурсе боролись еще пять картин: "Атональный блеск" Александра Коридзе, "Огород в зоне конфликта" Бесо Соломонашвили, "Укрощение" Саломе Джаши, "Смерть Отара" Иосеба Блиадзе и "Пуля" Хатуны Вашадзе.
95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.
О чем фильм "Большая перемена"?
По сюжету, несколько одноклассников решают собраться спустя 13 лет после окончания школы. Их встреча перерастает в настоящее откровение, во время которого на поверхность дружбы выплывают зависть и злость, переосмысление прошлых ошибок и слабостей.
В фильме играют актеры Георгий Шарвашидзе, Шако Мирианашвили, Сандро Каландадзе и Гага Шишинашвили. Художник картины Гурам Наврозавшили, оператор - Шалва Сокурашвили.
"Большая перемена" - это дебют Давида Пирцхалава в полном метре. Он является автором нескольких короткометражных картин.
Одна из них - лента "Отец" - в 2015 году победила в международном конкурсе короткометражных лент "Леопарды завтрашнего дня" на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.