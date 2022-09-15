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Грузия выбрала фильм-кандидат на соискание премии "Оскар"

Грузия выбрала фильм-кандидат на соискание премии "Оскар"

Конкурс по отбору фильма-кандидата на соискание "Оскара" от Грузии был объявлен в стране в августе 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T17:06+0400

2022-09-15T17:06+0400

2022-09-15T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Фильм "Большая перемена" режиссера Давида Пирцхалава поборется за участие в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" от Грузии, говорится на сайте ведомства.Конкурс по отбору фильма-кандидата на соискание "Оскара" от Грузии был объявлен в стране в августе. Решение приняло жюри из 12 кинопрофессионалов.95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.О чем фильм "Большая перемена"?По сюжету, несколько одноклассников решают собраться спустя 13 лет после окончания школы. Их встреча перерастает в настоящее откровение, во время которого на поверхность дружбы выплывают зависть и злость, переосмысление прошлых ошибок и слабостей. В фильме играют актеры Георгий Шарвашидзе, Шако Мирианашвили, Сандро Каландадзе и Гага Шишинашвили. Художник картины Гурам Наврозавшили, оператор - Шалва Сокурашвили."Большая перемена" - это дебют Давида Пирцхалава в полном метре. Он является автором нескольких короткометражных картин. Одна из них - лента "Отец" - в 2015 году победила в международном конкурсе короткометражных лент "Леопарды завтрашнего дня" на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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