https://sputnik-georgia.ru/20220915/kakimi-novshestvami-vstrechayut-novyy-uchebnyy-god-shkoly-gruzii-270374626.html

Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?

Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?

Образовательный процесс в стране возобновился с 15 сентября: новый учебный год школы страны встречают с определенными новшествами 15.09.2022, Sputnik Грузия

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2022-09-15T09:01+0400

2022-09-15T10:39+0400

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В закон "Об общем образовании" вошли изменения, согласно которым во время 2022-2023 учебного года пойти в первый класс смогли те дети, которым шесть лет исполнилось не до начала учебного года, как это было раньше, то есть до 15 сентября, а до 1 октября.А что касается режима дистанционного обучения, введенного ранее из-за пандемии коронавируса, то в этом году он будет ограничен. Учиться онлайн смогут только те школьники, которые входят в группу риска из-за состояния здоровья. Для этого надо будет принести в школу соответствующую справку из медучреждения.ШахматыИтак, новшество номер один - шахматы в первом классе стали обязательным предметом. Данное новшество вошло в силу уже с сентября этого года.Инициатива направлена на развитие аналитического, логического и критического мышления, приобретение навыков, фокусирующихся на умении практически решать проблемы.Как отметили в Минобразования, шахматы улучшают среди детей много навыков, в том числе: внимание, концентрацию, память, анализ, логику, принятие решения, ориентацию в пространстве и многое другое, а это прямо относится к математике.История ГрузииИзменения есть и для старшеклассников. В частности, ученики 10 классов отныне будут учить историю Грузии как отдельный предмет. У них будет и новый, отдельный учебник.Главной целью такого решения Минобразования было дать возможность молодежи изучить историю Грузии с древних времен до современности. Соответственно, был пересмотрен стандарт истории X-XII классов национального учебного плана. Для этого была создана специальная группа, укомплектованная историками.В данную группу вошли грузинские историки-профессоры из разных университетов страны, также члены ассоциации педагогов истории и предметные эксперты Национального центра профразвития учителя.В результате совместной работы историков был принят обновленный стандарт истории.Компьютерные технологииКомпьютерные технологии стали обязательным предметом у учащихся II-VI классов в школах Грузии с нового, 2022-2023 учебного года.Изучение элементов программирования с начальных классов обеспечит развитие и укрепление у учащихся алгоритмического мышления и технологических навыков, считают в Минобразования.Также с нового учебного года, с учетом имеющихся ресурсов в школах, учащимся будут доступны STEAM-клубы, в рамках которых школьники будут создавать различные технологические проекты и получат возможность представить их на STEAM-конференции.STEAM - это комплекс методик для междисциплинарного обучения.МатематикаС нового учебного года около четырех тысяч учащихся V-VI классов 50 школ в крупных городах страны - Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми, будут учится по билингвистическим учебникам математики Macmillan в пилотном режиме.В министерстве уверены, что это поможет ученикам развить навыки мышления и использовать английский язык на практике.В рамках пилотной программы более 60 англоязычных учителей математики прошли курс обучения, разработанный представителями Macmillan.Проект включает в себя интеграцию системы управления в учебный процесс, что позволит учителям и ученикам в электронном виде управлять своими учетными записями и отслеживать прогресс.Военное делоГрузинские военные офицеры будут преподавать учащимся VII-IX классов в рамках образовательного проекта "Военное дело".С нового 2022-2023 учебного года преподавать школьникам будут действующие военные, которые прошли специальную переподготовку. Уроки будут проходить раз в неделю. Кроме того, расширяется образовательный проект "Оборона и безопасность", который осуществляют совместно Минобразования и Минобороны.К проекту подключились еще 18 педагогов, 12 из которых - бывшие военные, прошедшие переподготовку, и шесть инструкторов Кадетского военного лицея имени Георгия Квинитадзе.В рамках выборочного курса "Оборона и безопасность" школьники повысят свои знания по таким важным вопросам, как гражданская безопасность, источники возможных угроз, законодательная база, связанная с безопасностью, методы оказания первой помощи, система обороны Грузии и деятельность Сил обороны."Час врача"Еще одним новшеством с сентября станет поэтапное внедрение в школах "часа врача". В рамках этого новшества ученики начальных классов получат нужную информацию об обороне и безопасности.Школьный врач также будет обязан говорить с учениками на такие темы, как гигиена, питание, физическая активность, равноправие, гендерные стереотипы, вопросы, связанные с безопасностью, как например общение с чужими людьми, и так далее.С 2023 года "час врача" будет обязательным во всех школах страны.Напомним, а новом учебном году в школах страны с первого по двенадцатый классы будут учиться 632 726 учеников.При этом 90,4% учеников учится в государственных школах, а остальные в частных. Из общего числа учеников 48% девочек и 52% мальчиков.Всего к началу учебного года в школах Грузии работали около 63 тысяч педагогов. Из них 87,2% женщины. Из общего числа учителей 56 тысяч преподают в частных школах, а 7 тысяч – в частных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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школа, грузия, общество, новости, образование, образование, образование в грузии