https://sputnik-georgia.ru/20220915/kakogo-chisla-prazdnuyut-sukkot-ili-evreyskiy-prazdnik-kuschey-v-2022-270457658.html

Какого числа празднуют Суккот или еврейский праздник кущей в 2022?

Какого числа празднуют Суккот или еврейский праздник кущей в 2022?

Суккот, или праздник кущей, наступает по еврейскому календарю на 15-й день нового года и длится семь дней 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T18:08+0400

2022-09-15T18:08+0400

2022-09-15T18:08+0400

справки

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Установили праздник кущей в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.Какого числа празднуют Суккот или еврейский праздник кущей в 2022-м по григорианскому календарю вы узнаете из Sputnik Грузия.Праздник кущейСуккот – один из трех основных праздников в году в 2022-м евреи во всем мире начнут праздновать 9 октября, с заходом солнца.В праздник кущей, израильтяне совершали паломничество в Иерусалим и праздновали сбор урожая.В Торе особо выделен завет сидеть в "суке" (шалаше), поэтому праздник называется "Суккот", что в переводе с иврита означает "шалаши". Заповедь о пребывании во временных постройках, в которых обычно живут кочевники в пустыне, объясняют по-разному.По одной из версий, евреи, устанавливая шалаш около дома, присоединяются к тем, кто скитался 33 столетия назад сорок лет по пустыне и, добравшись до Земли обетованной, обрабатывал ее и радовался плодам, которые она дарила.Объясняют эту заповедь и тем, что человек, даже будучи богатым, не должен забывать о бедности.По закону Торы, иудеи должны широко праздновать Суккот, собравшись в Иерусалиме. А поводом для веселья служит тот факт, что празднику кущей предшествует самый важный день в году – Йом Киппур или еврейский Судный день (в 2022 отметят 5 октября). В этот день еврейскому народу прощаются все грехи.Мудрецы считают, что праздник Суккот указывает на важность сохранения веры в божественную сущность, которая покровительствует и оберегает еврейский народ от всех бед.Поэтому во время праздника кущей благодарят Господа за благополучно выращенные и собранные овощи, фрукты, ягоды и другие дары природы.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки