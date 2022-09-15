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https://sputnik-georgia.ru/20220915/kakoy-budet-pogoda-zimoy-2022-2023-narodnye-primety-270465836.html
Какой будет погода зимой 2022-2023? Народные приметы
Какой будет погода зимой 2022-2023? Народные приметы
За последние годы зимний сезон радовал нас необычно теплыми деньками, особенно в декабре и феврале - по прогнозам синоптиков, погода предстоящей зимой... 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T19:11+0400
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справки
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Долгосрочные прогнозы синоптиков, в отличие от предсказаний по народным приметам, которые помогали нашим предкам предугадать, какой будет погода предстоящей зимой, часто не сбываются.Какой будет погода зимой в 2022-2023 по народным приметам, читайте в Sputnik Грузия.Какой будет погода зимой?Много различных примет накопилось за все время наблюдений нашими предками за природой, по которым можно определить, какой будет погода зимой.Богатый урожай грибов в начале осени, по народным приметам, указывает на теплую и неснежную зиму. А теплая осень – явная примета, что зима будет долгой.По народным приметам, зима будет поздней и сырой, если погода осенью теплая и сухая. А если лето было холодным, а осень теплая – зимой ожидаются затяжные морозы.Обильный урожай рябины – эта примета, указывающая, что зима будет холодной, а если в ноябре проснулась в доме спящая муха – зимний сезон будет теплым.На суровую зиму указывает и большое количество листьев на деревьях в октябре, а если в лесу много грибов – она будет к тому же снежной.По народным приметам, хороший урожай зерновых также указывает на холодную и снежную зиму.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
справки

Какой будет погода зимой 2022-2023? Народные приметы

19:11 15.09.2022
© photo: Sputnik / StringerСнегопад в Тбилиси
Снегопад в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
За последние годы зимний сезон радовал нас необычно теплыми деньками, особенно в декабре и феврале - по прогнозам синоптиков, погода предстоящей зимой 2022-2023 также ожидается теплой и без обильных осадков
Долгосрочные прогнозы синоптиков, в отличие от предсказаний по народным приметам, которые помогали нашим предкам предугадать, какой будет погода предстоящей зимой, часто не сбываются.
Какой будет погода зимой в 2022-2023 по народным приметам, читайте в Sputnik Грузия.

Какой будет погода зимой?

Много различных примет накопилось за все время наблюдений нашими предками за природой, по которым можно определить, какой будет погода зимой.
Богатый урожай грибов в начале осени, по народным приметам, указывает на теплую и неснежную зиму. А теплая осень – явная примета, что зима будет долгой.
По народным приметам, зима будет поздней и сырой, если погода осенью теплая и сухая. А если лето было холодным, а осень теплая – зимой ожидаются затяжные морозы.
© photo: Sputnik / StringerСнегопад в Тбилиси
Снегопад в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
Снегопад в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Обильный урожай рябины – эта примета, указывающая, что зима будет холодной, а если в ноябре проснулась в доме спящая муха – зимний сезон будет теплым.
На суровую зиму указывает и большое количество листьев на деревьях в октябре, а если в лесу много грибов – она будет к тому же снежной.
По народным приметам, хороший урожай зерновых также указывает на холодную и снежную зиму.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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