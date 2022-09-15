https://sputnik-georgia.ru/20220915/kakoy-budet-pogoda-zimoy-2022-2023-narodnye-primety-270465836.html

Какой будет погода зимой 2022-2023? Народные приметы

Какой будет погода зимой 2022-2023? Народные приметы

За последние годы зимний сезон радовал нас необычно теплыми деньками, особенно в декабре и феврале - по прогнозам синоптиков, погода предстоящей зимой... 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T19:11+0400

2022-09-15T19:11+0400

2022-09-15T19:11+0400

справки

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Долгосрочные прогнозы синоптиков, в отличие от предсказаний по народным приметам, которые помогали нашим предкам предугадать, какой будет погода предстоящей зимой, часто не сбываются.Какой будет погода зимой в 2022-2023 по народным приметам, читайте в Sputnik Грузия.Какой будет погода зимой?Много различных примет накопилось за все время наблюдений нашими предками за природой, по которым можно определить, какой будет погода зимой.Богатый урожай грибов в начале осени, по народным приметам, указывает на теплую и неснежную зиму. А теплая осень – явная примета, что зима будет долгой.По народным приметам, зима будет поздней и сырой, если погода осенью теплая и сухая. А если лето было холодным, а осень теплая – зимой ожидаются затяжные морозы.Обильный урожай рябины – эта примета, указывающая, что зима будет холодной, а если в ноябре проснулась в доме спящая муха – зимний сезон будет теплым.На суровую зиму указывает и большое количество листьев на деревьях в октябре, а если в лесу много грибов – она будет к тому же снежной.По народным приметам, хороший урожай зерновых также указывает на холодную и снежную зиму.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки