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Кобахидзе назвал истоки проблем в отношениях Грузии и Украины
Кобахидзе назвал истоки проблем в отношениях Грузии и Украины
Кобахидзе подчеркнул, что определенные проблемы есть между властями двух стран, а не между странами 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T13:13+0400
2022-09-15T13:13+0400
2022-09-15T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия делает максимум возможного для помощи Украине, однако Киев ожидает большей помощи, призывая к открытию второго фронта, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави2".К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Национальное антикоррупционное агентство Украины ранее включило в санкционный список из 15 человек основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзину Иванишвили, членов его семьи и близкое окружение. Причина, по которой украинские власти требует ввести санкции, – поддержка России."Наш ответ – платоническая дружба, связывающая нас с украинской властью. При этом наших государственных интересов там - ноль. Мы делаем максимум из того, что можем, в том числе с учетом проблем, с которыми может столкнуться страна. Наша задача - сохранить мир", - отметил Кобахидзе.При этом Кобахидзе подчеркнул, что определенные проблемы есть между властями двух стран, а не между самими странами."Проблема между властями не возникала с нашей стороны. Проблема появилась еще несколько лет назад, когда при предыдущей власти Украины на высокие должности назначили людей, которые официально были в розыске (в Грузии - ред.)... То есть они не учитывают интересы нашего правительства и государства", - заявил Кобахидзе.Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине.К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, украина, тбилиси, грузинская мечта
Кобахидзе назвал истоки проблем в отношениях Грузии и Украины
13:13 15.09.2022 (обновлено: 13:20 15.09.2022)
Кобахидзе подчеркнул, что определенные проблемы есть между властями двух стран, а не между странами
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Грузия делает максимум возможного для помощи Украине, однако Киев ожидает большей помощи, призывая к открытию второго фронта, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави2
".
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Мы видим, что они ожидали большего, и это большее - второй фронт, и они прямо говорят об этом… И так продолжается до сегодняшнего дня. Затем шантаж санкциями. С одной стороны, они говорят, что ты должен открыть второй фронт, а с другой - угрожают санкциями, угрожают Бидзине Иванишвили и представителями власти", - заявил Кобахидзе.
Национальное антикоррупционное агентство Украины ранее включило в санкционный список из 15 человек основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзину Иванишвили, членов его семьи и близкое окружение. Причина, по которой украинские власти требует ввести санкции, – поддержка России.
"Наш ответ – платоническая дружба, связывающая нас с украинской властью. При этом наших государственных интересов там - ноль. Мы делаем максимум из того, что можем, в том числе с учетом проблем, с которыми может столкнуться страна. Наша задача - сохранить мир", - отметил Кобахидзе.
При этом Кобахидзе подчеркнул, что определенные проблемы есть между властями двух стран, а не между самими странами.
"Проблема между властями не возникала с нашей стороны. Проблема появилась еще несколько лет назад, когда при предыдущей власти Украины на высокие должности назначили людей, которые официально были в розыске (в Грузии - ред.)... То есть они не учитывают интересы нашего правительства и государства", - заявил Кобахидзе.
Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине.
К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.