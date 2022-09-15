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Курс лари на четверг – 2,8299 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,8299 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T09:20+0400
2022-09-15T09:20+0400
2022-09-15T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,8299 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
Курс лари на четверг – 2,8299 GEL/$
09:20 15.09.2022 (обновлено: 10:09 15.09.2022)
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,8299 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару.