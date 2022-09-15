https://sputnik-georgia.ru/20220915/kurs-lari-na-chetverg--28299-gel-270432899.html

Курс лари на четверг – 2,8299 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,8299 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T09:20+0400

2022-09-15T09:20+0400

2022-09-15T10:09+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

доллар

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,8299 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару.

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