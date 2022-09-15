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Курс лари на четверг – 2,8299 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,8299 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару 15.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,8299 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар

Курс лари на четверг – 2,8299 GEL/$

09:20 15.09.2022 (обновлено: 10:09 15.09.2022)
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро
Электронное табло со знаками доллара и евро - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,8299 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0079 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 15 сентября
Кросс-курс основных валют на 15 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
Кросс-курс основных валют на 15 сентября
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