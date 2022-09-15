https://sputnik-georgia.ru/20220915/kvaratskheliya-zarabotal-penalti-dlya-napoli-270444332.html

Кварацхелия заработал пенальти для "Наполи"

Кварацхелия заработал пенальти для "Наполи"

Матч завершился со счетом 0-3 в пользу "Наполи" 15.09.2022, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский левый нападающий итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия заработал 11-метровый в игре против "Глазго Рейнджерс" во втором круге розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2022-2023.Матч завершился со счетом 0-3 в пользу "Наполи". Голами в составе итальянского клуба также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.Клуб Хвичи Кварацхелия возглавляет группу А с шестью очками. В первом круге подопечные Лучанно Спаллетти разгромили "Ливерпуль" 4-1.Следующий матч "Наполи" сыграет против "Аякса" 4 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия