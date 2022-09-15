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Кварацхелия заработал пенальти для "Наполи"
Кварацхелия заработал пенальти для "Наполи"
Матч завершился со счетом 0-3 в пользу "Наполи" 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T11:25+0400
2022-09-15T11:25+0400
2022-09-15T11:25+0400
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хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский левый нападающий итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия заработал 11-метровый в игре против "Глазго Рейнджерс" во втором круге розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2022-2023.Матч завершился со счетом 0-3 в пользу "Наполи". Голами в составе итальянского клуба также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.Клуб Хвичи Кварацхелия возглавляет группу А с шестью очками. В первом круге подопечные Лучанно Спаллетти разгромили "Ливерпуль" 4-1.Следующий матч "Наполи" сыграет против "Аякса" 4 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия
Кварацхелия заработал пенальти для "Наполи"
Матч завершился со счетом 0-3 в пользу "Наполи"
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский левый нападающий итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия заработал 11-метровый в игре против "Глазго Рейнджерс" во втором круге розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2022-2023.
После удара Кварацхелия на 67-й минуте мяч угодил в руку Баришича, после чего судья назначил пенальти в ворота шотландцев. К отметке подошел не Кварацхелия, к удивлению зрителей, а Маттео Политано. Против его удара Алан Макгрегор был бессилен.
Матч завершился со счетом 0-3 в пользу "Наполи". Голами в составе итальянского клуба также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.
Клуб Хвичи Кварацхелия возглавляет группу А с шестью очками. В первом круге подопечные Лучанно Спаллетти разгромили "Ливерпуль" 4-1.
Следующий матч "Наполи" сыграет против "Аякса" 4 октября.