https://sputnik-georgia.ru/20220915/my-prodolzhaem-putin-otmetil-druzhbu-mezhdu-rossiey-i-kitaem-270464409.html
"Мы продолжаем": Путин отметил дружбу между Россией и Китаем
"Мы продолжаем": Путин отметил дружбу между Россией и Китаем
Мы продолжаем укреплять эти добрососедские отношения, заявил Путин 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T18:37+0400
2022-09-15T18:37+0400
2022-09-15T18:37+0400
владимир путин
россия
в мире
новости
си цзиньпин
китай
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0f/270462669_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_2cf9aa704085d82391092dd709b12f0a.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Мир стремительно меняется, неизменной остается лишь дружба между Китаем и Россией, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет РИА Новости. Отмечается, что соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля. Двусторонняя встреча лидеров России и Китая состоялась в Самарканде, где 15-16 сентября проходит саммит ШОС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
китай
пекин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0f/270462669_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_92b4df3c47320d5d575d372983b58f51.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, в мире, новости, си цзиньпин, китай, пекин
владимир путин, россия, в мире, новости, си цзиньпин, китай, пекин
"Мы продолжаем": Путин отметил дружбу между Россией и Китаем
Мы продолжаем укреплять эти добрососедские отношения, заявил Путин
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Мир стремительно меняется, неизменной остается лишь дружба между Китаем и Россией, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет РИА Новости
.
"Хочу отметить, что мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий. Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения", - сказал Путин.
Отмечается, что соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Двусторонняя встреча лидеров России и Китая состоялась в Самарканде, где 15-16 сентября проходит саммит ШОС.