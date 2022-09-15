"Мы продолжаем": Путин отметил дружбу между Россией и Китаем

"Хочу отметить, что мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий. Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения", - сказал Путин.