https://sputnik-georgia.ru/20220915/narod-gruzii-ne-dopustit-otkrytiya-vtorogo-fronta---oppozitsioner-270449617.html

"Народ Грузии не допустит открытия второго фронта" - оппозиционер

"Народ Грузии не допустит открытия второго фронта" - оппозиционер

По мнению политика, если бы сегодня был проведен плебисцит об открытии второго фронта в Грузии, большинство граждан его бы не поддержали 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T12:47+0400

2022-09-15T12:47+0400

2022-09-15T12:47+0400

грузия

политика

новости

гигла барамидзе

украина

тбилиси

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24468/26/244682632_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_66e36a5a34cf11f8c01fea7c81f92420.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский народ не допустит открытия второго фронта в Грузии параллельно российско-украинскому конфликту, отметил оппозиционный политик, дипломат, доктор наук Гигла Барамидзе в беседе со Sputnik Грузия.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.По мнению оппозиционного политика, если бы сегодня был проведен плебисцит об открытии второго фронта в Грузии, большинство граждан его бы не поддержали."Второй фронт в Грузии и вовлечение в войну нужны только тем силам, которые хотят беспорядков, государственного переворота и возвращения к власти - партии Саакашвили. "Национальное движение" — это реваншистская радикальная группировка, которая пытается дестабилизировать страну", - заявил Барамидзе.С учетом настроений населения политик не видит необходимости проводить плебисцит и уверен, что до этого дело не дойдет.Что касается вопроса введения санкций против России, то Барамидзе также не поддерживает этот шаг, считая, что это больше навредит Грузии, нежели России.Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, гигла барамидзе, украина, тбилиси, sputnik