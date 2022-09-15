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"Народ Грузии не допустит открытия второго фронта" - оппозиционер
"Народ Грузии не допустит открытия второго фронта" - оппозиционер
По мнению политика, если бы сегодня был проведен плебисцит об открытии второго фронта в Грузии, большинство граждан его бы не поддержали 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T12:47+0400
2022-09-15T12:47+0400
2022-09-15T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский народ не допустит открытия второго фронта в Грузии параллельно российско-украинскому конфликту, отметил оппозиционный политик, дипломат, доктор наук Гигла Барамидзе в беседе со Sputnik Грузия.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.По мнению оппозиционного политика, если бы сегодня был проведен плебисцит об открытии второго фронта в Грузии, большинство граждан его бы не поддержали."Второй фронт в Грузии и вовлечение в войну нужны только тем силам, которые хотят беспорядков, государственного переворота и возвращения к власти - партии Саакашвили. "Национальное движение" — это реваншистская радикальная группировка, которая пытается дестабилизировать страну", - заявил Барамидзе.С учетом настроений населения политик не видит необходимости проводить плебисцит и уверен, что до этого дело не дойдет.Что касается вопроса введения санкций против России, то Барамидзе также не поддерживает этот шаг, считая, что это больше навредит Грузии, нежели России.Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, гигла барамидзе, украина, тбилиси, sputnik
грузия, политика, новости, гигла барамидзе, украина, тбилиси, sputnik
"Народ Грузии не допустит открытия второго фронта" - оппозиционер
По мнению политика, если бы сегодня был проведен плебисцит об открытии второго фронта в Грузии, большинство граждан его бы не поддержали
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Грузинский народ не допустит открытия второго фронта в Грузии параллельно российско-украинскому конфликту, отметил оппозиционный политик, дипломат, доктор наук Гигла Барамидзе в беседе со Sputnik Грузия
.
Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Нет второму фронту - так думает большинство населения Грузии и, к счастью, эту позицию разделяет и правительство страны",- заявил Барамидзе.
По мнению оппозиционного политика, если бы сегодня был проведен плебисцит об открытии второго фронта в Грузии, большинство граждан его бы не поддержали.
"Второй фронт в Грузии и вовлечение в войну нужны только тем силам, которые хотят беспорядков, государственного переворота и возвращения к власти - партии Саакашвили. "Национальное движение" — это реваншистская радикальная группировка, которая пытается дестабилизировать страну", - заявил Барамидзе.
С учетом настроений населения политик не видит необходимости проводить плебисцит и уверен, что до этого дело не дойдет.
Что касается вопроса введения санкций против России, то Барамидзе также не поддерживает этот шаг, считая, что это больше навредит Грузии, нежели России.
Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.