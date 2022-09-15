https://sputnik-georgia.ru/20220915/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-k-matchu-s-severnoy-makedoniey-v-lige-natsiy-270426618.html
Назван состав сборной Грузии к матчу с Северной Македонией в Лиге наций
Назван состав сборной Грузии к матчу с Северной Македонией в Лиге наций
Сборная Грузии после четырех туров лидирует в турнирной таблице группы 4 дивизиона C 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав сборной к матчам Лиги наций с командами Северной Македонии и Гибралтара.Грузинская команда встретится с Северной Македонией 23 сентября в Тбилиси, а матч с Гибралтаром состоится в гостях 26 сентября.Саньоль пригласил к матчам Лиги наций одного дебютанта сборной - вратаря цхалтубского футбольного клуба "Самгурали" Левана Шовнадзе.Состав сборной Грузии:Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", "Фамагуста", Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Леван Шовнадзе ("Самгурали", "Цхалтубо", Грузия).Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Давид Хочолава ("Копенгаген", Дания), Соломон Кверквелия ("Нефтчи", Азербайджан), Лука Лохошвили ("Кремонезе", Италия), Гурам Гиорбелидзе ("Заглембе", Польша), Ираклий Азаров ("Црвена Звезда", Сербия), Джемал Табидзе ("Динамо", Грузия)Полузащита/атака: Саба Лобжанидзе ("Хатайспор", Турция), Георгий Цитаишвили ("Лех", Польша), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Грузия), Георгий Абурджания ("Гил Висенте", Португалия), Георгий Чакветадзе ("Словани", Словакия), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Грузия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Вако Казаишвили (Ульсан Хендэ, Южная Корея), Георгий Микутадзе ("Мец", Франция), Буду Зивзивадзе ( "Фехервар", Венгрия).Сборы к матчам против Северной Македонии и Гибралтара начнутся 19 сентября в Тбилиси.Расписание матчей Лиги наций УЕФА:Сборная Грузии после четырех туров лидирует в турнирной таблице группы 4 дивизиона C, набрав 10 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, георгий лория, гурам кашия, отар какабадзе, тбилиси, словакия, уефа
спорт, грузия, новости, георгий лория, гурам кашия, отар какабадзе, тбилиси, словакия, уефа
Назван состав сборной Грузии к матчу с Северной Македонией в Лиге наций
Сборная Грузии после четырех туров лидирует в турнирной таблице группы 4 дивизиона C
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав сборной к матчам Лиги наций с командами Северной Македонии и Гибралтара.
Грузинская команда встретится с Северной Македонией 23 сентября в Тбилиси, а матч с Гибралтаром состоится в гостях 26 сентября.
Саньоль пригласил к матчам Лиги наций одного дебютанта сборной - вратаря цхалтубского футбольного клуба "Самгурали" Левана Шовнадзе.
Состав сборной Грузии:
Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", "Фамагуста", Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Леван Шовнадзе ("Самгурали", "Цхалтубо", Грузия).
Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Давид Хочолава ("Копенгаген", Дания), Соломон Кверквелия ("Нефтчи", Азербайджан), Лука Лохошвили ("Кремонезе", Италия), Гурам Гиорбелидзе ("Заглембе", Польша), Ираклий Азаров ("Црвена Звезда", Сербия), Джемал Табидзе ("Динамо", Грузия)
Полузащита/атака: Саба Лобжанидзе ("Хатайспор", Турция), Георгий Цитаишвили ("Лех", Польша), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Грузия), Георгий Абурджания ("Гил Висенте", Португалия), Георгий Чакветадзе ("Словани", Словакия), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Грузия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Вако Казаишвили (Ульсан Хендэ, Южная Корея), Георгий Микутадзе ("Мец", Франция), Буду Зивзивадзе ( "Фехервар", Венгрия).
Сборы к матчам против Северной Македонии и Гибралтара начнутся 19 сентября в Тбилиси.
Расписание матчей Лиги наций УЕФА:
23 сентября – 20:00
Грузия - Северная Македония
26 сентября — 22:45
Гибралтар - Грузия
Сборная Грузии после четырех туров лидирует в турнирной таблице группы 4 дивизиона C, набрав 10 очков.