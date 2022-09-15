https://sputnik-georgia.ru/20220915/onlayn-press-konferentsiya-gruzinskoe-vino-v-rossii---uspekhi-i-perspektivy-270458512.html
Онлайн-пресс-конференция: Грузинское вино в России - успехи и перспективы
Онлайн-пресс-конференция: Грузинское вино в России - успехи и перспективы
Онлайн-пресс-конференция на тему "Грузинское вино в России: успехи и перспективы" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 15 августа, в... 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T11:00+0400
2022-09-15T11:00+0400
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пресс-центр
россия
грузия
вино и виноделие грузии
грузинское вино
анонсы
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В ходе пресс-конференции руководитель аналитической группы АЛКОЭКСПЕРТ Юрий ЮДИЧ расскажет о том, почему российский рынок так привлекателен, насколько успешно в РФ реализуется грузинское вино и какие страны являются главными конкурентами Грузии.Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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россия, грузия, вино и виноделие грузии, грузинское вино, анонсы
россия, грузия, вино и виноделие грузии, грузинское вино, анонсы
Онлайн-пресс-конференция: Грузинское вино в России - успехи и перспективы
11:00 15.09.2022 (обновлено: 15:05 15.09.2022)
Онлайн-пресс-конференция на тему "Грузинское вино в России: успехи и перспективы" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 15 августа, в 12:00.
В ходе пресс-конференции руководитель аналитической группы АЛКОЭКСПЕРТ Юрий ЮДИЧ расскажет о том, почему российский рынок так привлекателен, насколько успешно в РФ реализуется грузинское вино и какие страны являются главными конкурентами Грузии.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Справки по телефонам: 555 90 89 77.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.