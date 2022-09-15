https://sputnik-georgia.ru/20220915/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-grafik-po-rayonam-270443486.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график по районам

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график по районам

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт - после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 15.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 15 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Крцаниси в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Крцанисской, Кацитадзе, Николоза Бараташвили, Шота Нишнианидзе, Санапиро, Горгасали, Гулиа, Диди Хевнис и Гулуа.В связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей Руставского шоссе (частично), села Поничала (частично), пр. монаха Габриела Салосского (частично), ул. Артура Лайста, Хеивани, Гиоргия Гурамишвили, Иосифа Гришашвили, Ахали Рехи, Ортачальской, Коте Абхази, Николадзе, Усахелоури, Ираклия Жордания, Вокзальной, Владимира Цитланадзе, Шавишвили и Куры.В районе Мтацминда с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Леонидзе.В Чугурети света с 10:00 до 18:00 не будет у населения ул. Лами, Петре Багратиони, Нино и Калистрате Салия, Сигнагской, Пааты Саакадзе, Давида Бериашвили, Терентия Гранеля, Давиташвили, Белы Мирианашвили, Михаила Цинамдзгвриашвили, Иване Джавахишвили, Некрасова, Платона, Толстого и Моисе Гогиберидзе.В Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Автандила Гогоберидзе, Даиси, Эки Бежанишвили, Кнолев, Картли и Ксоврели.В Сабуртало сбой в электроснабжении в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 будет у населения пр. Важа Пшавела, пр. Казбеги (частично), ул. Бахтрионской, Икалто, Костава, Университетской, Анны Политковской, Зураба Анджапаридзе, Пхакадзе, Иоселиани и Гиоргия Данелия.В Ваке в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей пр. Петре Меликишвили (частично), ул. Якова Николадзе, Родена, Кучишвили, Гамбашидзе и Костава.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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