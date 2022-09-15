https://sputnik-georgia.ru/20220915/putin-vstretilsya-s-prezidentom-kyrgyzstana-zhaparovym-v-ramkakh-sammita-shos-270479540.html

Путин встретился с президентом Кыргызстана Жапаровым в рамках саммита ШОС

Путин встретился с президентом Кыргызстана Жапаровым в рамках саммита ШОС

Президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров в рамках саммита ШОС встретились в Самарканде. Смотрите в видео кадры встречи 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T17:45+0400

2022-09-15T17:45+0400

2022-09-16T09:46+0400

шос

владимир путин

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видео

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Главы государств обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также целый ряд других тем.

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2022

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шос, владимир путин, мультимедиа, видео, видео