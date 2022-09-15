https://sputnik-georgia.ru/20220915/shos-ne-budet-alternativoy-voennoy-organizatsii---peskov-270463633.html

ШОС не будет альтернативой военной организации - Песков

ШОС не будет альтернативой военной организации - Песков

Взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения интересов друг друга, отметили в Кремле 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T18:21+0400

2022-09-15T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не ставит задачу сделать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) альтернативой военной организации, сотрудничество в ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, передает РИА Новости.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15 и 16 сентября.Министры обороны стран ШОС в Узбекистане определяют будущее мирового порядка>>Процедура вступления Исламской республики началась еще на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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