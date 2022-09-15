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Тренеру сборной Грузии по футболу не нравится ажиотаж вокруг Кварацхелия
Тренеру сборной Грузии по футболу не нравится ажиотаж вокруг Кварацхелия
По словам французского наставника, все должны помочь Кварацхелия показать максимум 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T20:01+0400
2022-09-15T20:01+0400
2022-09-15T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Французский наставник национальной команды Грузии по футболу Вилли Саньоль не одобряет ажиотаж вокруг нападающего сборной и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия.Тренерский штаб сборной Грузии в преддверии матча Лиги наций УЕФА против сборной Северной Мкедонии провел сегодня пресс-конференцию. Важная для сборной Грузии встреча состоится на стадионе "Динамо" в Тбилиси 23 сентября. Начало в 20:00.По словам французского наставника, все должны помочь Кварацхелия показать максимум."Полностью согласен со Спаллетти (наставник "Наполи" Лучано Спаллетти - ред.), ему нужна свобода на поле. После Болгарии я сказал ему, что он не всегда может решать судьбу матча в одиночку. Но он очень трудолюбивый игрок, и я верю, что он исправит свои ошибки", - Сказал Саньоль.Наставник сборной Грузии высоко оценил навыки тренера "Наполи", отметив, что Спаллетти поможет Хвиче улучшить игру.Сборная Грузии после четырех туров лидирует в турнирной таблице группы 4 дивизиона C, набрав 10 очков.21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, каха каладзе, леван мчедлидзе, тбилиси, болгария, неаполь, уефа
Тренеру сборной Грузии по футболу не нравится ажиотаж вокруг Кварацхелия
По словам французского наставника, все должны помочь Кварацхелия показать максимум
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Французский наставник национальной команды Грузии по футболу Вилли Саньоль не одобряет ажиотаж вокруг нападающего сборной и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия.
Тренерский штаб сборной Грузии в преддверии матча Лиги наций УЕФА против сборной Северной Мкедонии провел сегодня пресс-конференцию. Важная для сборной Грузии встреча состоится на стадионе "Динамо" в Тбилиси 23 сентября. Начало в 20:00.
"Я не могу сказать многого о Хвиче Кварацхелия. Мне не нравится ажиотаж вокруг него. Даже если бы это был мой сын, я не буду говорить каждый день, что он лучший. Мы должны найти какой-то баланс в этом", - заявил на пресс-конференции Саньоль.
По словам французского наставника, все должны помочь Кварацхелия показать максимум.
"Полностью согласен со Спаллетти (наставник "Наполи" Лучано Спаллетти - ред.), ему нужна свобода на поле. После Болгарии я сказал ему, что он не всегда может решать судьбу матча в одиночку. Но он очень трудолюбивый игрок, и я верю, что он исправит свои ошибки", - Сказал Саньоль.
Наставник сборной Грузии высоко оценил навыки тренера "Наполи", отметив, что Спаллетти поможет Хвиче улучшить игру.
Сборная Грузии после четырех туров лидирует в турнирной таблице группы 4 дивизиона C, набрав 10 очков.
21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.
Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.