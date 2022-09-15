https://sputnik-georgia.ru/20220915/trudoustroystvo-neimuschikh-v-gruzii---pervye-problemy-270444507.html
Трудоустройство неимущих в Грузии - первые проблемы
Трудоустройство неимущих в Грузии - первые проблемы
Неимущим предложили работу в муниципалитетах на ремонте скверов и дорог, а также ремонт и уборку домов 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T11:04+0400
2022-09-15T11:04+0400
2022-09-15T11:15+0400
грузия
новости
общество
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262674527_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b0b9b3e6d22d9891e954ddef3d69f775.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Часть граждан со статусом социально незащищенного лица отказалась от предлагаемой государством работы, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамила Баркалая в парламенте.Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.По ее словам, к этому времени в рамках государственной программы трудоустроены 22 тысячи человек, еще 4,2 тысячи легализовали свою неформальную экономическую деятельность.В рамках программы, 21 тысяча соцнезащищенных работает в муниципалитетах на ремонте скверов и дорог, а также занимается ремонтом и уборкой домов.Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.Социально незащищенные продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет, и их статус не будет пересмотрен.По программе с неимущими заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья.Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Всего, по данным на 1 августа 2022 года, в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262674527_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_0024c6968aa7da6b7ea045d71023fa49.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, минздрав
грузия, новости, общество, минздрав
Трудоустройство неимущих в Грузии - первые проблемы
11:04 15.09.2022 (обновлено: 11:15 15.09.2022)
Неимущим предложили работу в муниципалитетах на ремонте скверов и дорог, а также ремонт и уборку домов
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Часть граждан со статусом социально незащищенного лица отказалась от предлагаемой государством работы, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамила Баркалая в парламенте.
Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.
"На первом этапе к работе был большой интерес, в Агентство трудоустройства и Агентство социального обслуживания обратились 60 тысяч граждан, однако после первых консультаций от работы отказались 22-23 тысячи человек", - сказала Баркалая.
По ее словам, к этому времени в рамках государственной программы трудоустроены 22 тысячи человек, еще 4,2 тысячи легализовали свою неформальную экономическую деятельность.
В рамках программы, 21 тысяча соцнезащищенных работает в муниципалитетах на ремонте скверов и дорог, а также занимается ремонтом и уборкой домов.
Программа трудоустройства
Программа предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.
Социально незащищенные продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет, и их статус не будет пересмотрен.
По программе с неимущими заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья.
Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.
Всего, по данным на 1 августа 2022 года, в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.