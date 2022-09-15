https://sputnik-georgia.ru/20220915/trudoustroystvo-neimuschikh-v-gruzii---pervye-problemy-270444507.html

Трудоустройство неимущих в Грузии - первые проблемы

Трудоустройство неимущих в Грузии - первые проблемы

Неимущим предложили работу в муниципалитетах на ремонте скверов и дорог, а также ремонт и уборку домов 15.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Часть граждан со статусом социально незащищенного лица отказалась от предлагаемой государством работы, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамила Баркалая в парламенте.Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.По ее словам, к этому времени в рамках государственной программы трудоустроены 22 тысячи человек, еще 4,2 тысячи легализовали свою неформальную экономическую деятельность.В рамках программы, 21 тысяча соцнезащищенных работает в муниципалитетах на ремонте скверов и дорог, а также занимается ремонтом и уборкой домов.Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.Социально незащищенные продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет, и их статус не будет пересмотрен.По программе с неимущими заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья.Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Всего, по данным на 1 августа 2022 года, в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.

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