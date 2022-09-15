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В ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины - Боррель

В ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины - Боррель

Дипломат отметил, что сейчас не время давать слабину, и призвал поддерживать Киев. 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T16:36+0400

2022-09-15T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Часть европейцев склоняется к тому, чтобы прекратить помогать Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo.Дипломат отметил, что сейчас не время давать слабину, и призвал поддерживать Киев."Я не хочу конфликта, но ясно, что его выиграют на поле боя, дипломатия застряла", — заключил Боррель.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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