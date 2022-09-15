https://sputnik-georgia.ru/20220915/v-gruzii-sokratilos-chislo-seksualnykh-prestupleniy-270426443.html

В Грузии сократилось число сексуальных преступлений

В Грузии сократилось число сексуальных преступлений

К уголовной ответственности за сексуальные преступления в Грузии привлекли 194 человека 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. За семь месяцев 2022 года в Грузии зафиксировано 269 преступлений сексуально характера, что на 12,4% меньше аналогичного показателя прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Согласно данным силового ведомства, в период с 1 января по 31 июля 2022 года из общего числа преступлений сексуального характера было раскрыто только 63,5%.Всего за отчетный период было зафиксировано 96 случаев изнасилования, что на 10,3% меньше чем за период с января по июль 2021 года. Также на 13,5% сократились и другие преступления сексуального характера.За семь месяцев к уголовной ответственности за сексуальные преступления привлекли 194 человека, пострадавшими признали 173 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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