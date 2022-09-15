https://sputnik-georgia.ru/20220915/v-moskve-proydet-vecher-gruzinskogo-kompozitora-vazhi-azarashvili-270463986.html

В Москве пройдет вечер грузинского композитора Важи Азарашвили

В Москве пройдет вечер грузинского композитора Важи Азарашвили

Вход на вечер грузинской музыки бесплатный 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Концерт, посвященный творчеству известного грузинского композитора Важи Азарашвили, пройдет в Москве 16 сентября, говорится на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.В программе концерта прозвучат самые важные произведения маэстро: Соната для скрипки и фортепиано №1, Пять прелюдий, Посвящение Рахманинову, Ностальгия, Скерцо-ноктюрн, Поэма и Воспоминание.Исполнят музыку грузинского композитора профессора Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке: Елена Рольбина (скрипка), Рустам Шайхутдинов (фортепиано).Начало концерта в 19:00 по местному времени, сцена - Концертный зал ДМШ им. Н.С. Голованова (Мневники, 7 к.1). Вход свободный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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