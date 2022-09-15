https://sputnik-georgia.ru/20220915/v-moskve-vpervye-poyavitsya-gruzinskiy-teatr-270458015.html

В Москве впервые появится Грузинский театр

В Москве впервые появится Грузинский театр

Сейчас ведутся подготовительные работы для запуска проекта, заявили в столице России 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Москве впервые появится Грузинский театр — об этом заявил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе.Решение о создании Грузинского театра было принято на рабочей встрече, которая прошла в Доме народов России 15 сентября. "На данный момент ведутся подготовительные работы для запуска проекта: рассматриваются площадки, репертуарная политика и состав творческой группы", - говорится на официальном сайте автономии.Отмечается, что кураторами реализации проекта назначены Вера Кипиани и Любовь Грузинова.Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России – общественная организация, возникшая в 2016 году. Является единственным в стране грузинским диаспорным объединением федерального уровня. Ее цель - объединять грузин и выходцев из Грузии, проживающих на территории России, и содействовать укреплению добрососедских отношений между Россией и Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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