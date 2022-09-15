https://sputnik-georgia.ru/20220915/v-moskve-vpervye-poyavitsya-gruzinskiy-teatr-270458015.html
В Москве впервые появится Грузинский театр
В Москве впервые появится Грузинский театр
Сейчас ведутся подготовительные работы для запуска проекта, заявили в столице России 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T15:16+0400
2022-09-15T15:16+0400
2022-09-15T15:16+0400
москва
тбилиси
давид цецхладзе
грузия
новости
россия
театр
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/05/250807496_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c92e1f3e2bf5604df721fb5c3332edc7.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Москве впервые появится Грузинский театр — об этом заявил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе.Решение о создании Грузинского театра было принято на рабочей встрече, которая прошла в Доме народов России 15 сентября. "На данный момент ведутся подготовительные работы для запуска проекта: рассматриваются площадки, репертуарная политика и состав творческой группы", - говорится на официальном сайте автономии.Отмечается, что кураторами реализации проекта назначены Вера Кипиани и Любовь Грузинова.Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России – общественная организация, возникшая в 2016 году. Является единственным в стране грузинским диаспорным объединением федерального уровня. Ее цель - объединять грузин и выходцев из Грузии, проживающих на территории России, и содействовать укреплению добрососедских отношений между Россией и Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/05/250807496_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f53d95f0b22b11a4ecee300996316b75.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, тбилиси, давид цецхладзе, грузия, новости, россия, театр, культура
москва, тбилиси, давид цецхладзе, грузия, новости, россия, театр, культура
В Москве впервые появится Грузинский театр
Сейчас ведутся подготовительные работы для запуска проекта, заявили в столице России
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Москве впервые появится Грузинский театр — об этом заявил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе.
Решение о создании Грузинского театра было принято на рабочей встрече, которая прошла в Доме народов России 15 сентября.
"На данный момент ведутся подготовительные работы для запуска проекта: рассматриваются площадки, репертуарная политика и состав творческой группы", - говорится на официальном сайте
автономии.
Отмечается, что кураторами реализации проекта назначены Вера Кипиани и Любовь Грузинова.
Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России – общественная организация, возникшая в 2016 году. Является единственным в стране грузинским диаспорным объединением федерального уровня.
Ее цель - объединять грузин и выходцев из Грузии, проживающих на территории России, и содействовать укреплению добрососедских отношений между Россией и Грузией.