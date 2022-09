https://sputnik-georgia.ru/20220915/v-tbilisi-otkryvayutsya-vystavki-artistov-sovremennogo-iskusstva-270423441.html

В Тбилиси открываются выставки артистов современного искусства

В Тбилиси открываются выставки артистов современного искусства

Это уникальные экспозиции о прошлом и настоящем, рассказанные на современном визуальном языке 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T14:35+0400

2022-09-15T14:35+0400

2022-09-15T14:35+0400

выставка

культура

грузия

новости

тбилиси

сухуми

грузинские художники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0d/270397801_0:772:1537:1636_1920x0_80_0_0_3d707aa15c3e47588d4669d4ef6a4d01.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Тбилисская The why not gallery с 15 сентября представляет выставки сразу двух грузинских артистов современного искусства - это экспозиции "Окрашенные стены создают иллюзию реальности" Мариам Акубардия и "CHARITSKHES, DE?" Ники Кутелия.Работы Мариам Акубардия созданы особым почерком живописца: это пастельная цветовая палитра на стыке фотографического реализма и абстрактной живописи, а также масштабные фигуративные композиции, нарисованные "техникой стирания"."Это словно вырезанные за секунду фрагменты, выходящие из водоворота безвременья. Представленные картины кажутся попыткой перенести на холст застывшее в памяти, как фотокадры, придать телесность эфемерным и нетронутым чувствам", - говорится в сообщении организаторов.Мариам Акубардия смело работает в выставочном пространстве, создавая для своих работ нужную и уникальную атмосферу, отмечают в галерее."Выставочный зал полностью окрашен, пол покрыт песком. Художник словно увлекает нас в путешествие сквозь трещины времени в заброшенное пространство, которое вскоре будет полностью засыпано песком и потеряно в природе", - сказано в анонсе выставки Мариам.Мотивом серии работ Мариам Акуардия традиционно является природа, живая, дышащая, либо искусственная, идиллическая, вымышленная."А люди, вне зависимости от реальности своего окружения, фона, все равно продолжают жить и создавать свою реальность, украшать обстановку, иногда забывать и, может быть, даже маскировать ее", - отмечают организаторы.„CHARITSKHES, DE?“ ("Зачислили на счет, мам?") - дебютная персональная выставка Ники Кутелия, художника, много лет работающего в графическом дизайне и цифровом искусстве.Уроженец Сухуми, Ника с детства привык постоянно менять место жительства и начинать все заново, в новой динамике, рассказывают в галерее.В своих работах на этой выставке Ника углубляется в личные, но в то же время общенациональные ценности и истории, рассказывая их своим визуальным языком. "Я хотел показать, сколько отрывков прошлого осталось в моей памяти. Это истории о сегодняшнем нездоровом мире, рассказы родственников о войне, о жизни после войны, о помощи друг другу и ненависти друг к другу. Я хотел показать пятно, которое не тускнеет со временем. Я хотел показать моего внутреннего ребенка, который все еще жив, несмотря на все это", - говорит Ника Кутелия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

сухуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выставка, культура, грузия, новости, тбилиси, сухуми, грузинские художники