В Тбилиси открываются выставки артистов современного искусства
© Courtesy of Mariam AqubardiaХудожница Мариам Акубардия и ее работы
© Courtesy of Mariam Aqubardia
Это уникальные экспозиции о прошлом и настоящем, рассказанные на современном визуальном языке
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Тбилисская The why not gallery с 15 сентября представляет выставки сразу двух грузинских артистов современного искусства - это экспозиции "Окрашенные стены создают иллюзию реальности" Мариам Акубардия и "CHARITSKHES, DE?" Ники Кутелия.
Работы Мариам Акубардия созданы особым почерком живописца: это пастельная цветовая палитра на стыке фотографического реализма и абстрактной живописи, а также масштабные фигуративные композиции, нарисованные "техникой стирания".
© Courtesy of Mariam AqubardiaХудожница Мариам Акубардия и ее работы
Художница Мариам Акубардия и ее работы
© Courtesy of Mariam Aqubardia
"Это словно вырезанные за секунду фрагменты, выходящие из водоворота безвременья. Представленные картины кажутся попыткой перенести на холст застывшее в памяти, как фотокадры, придать телесность эфемерным и нетронутым чувствам", - говорится в сообщении организаторов.
Мариам Акубардия смело работает в выставочном пространстве, создавая для своих работ нужную и уникальную атмосферу, отмечают в галерее.
© Courtesy of Mariam AqubardiaХудожница Мариам Акубардия и ее работы
Художница Мариам Акубардия и ее работы
© Courtesy of Mariam Aqubardia
"Выставочный зал полностью окрашен, пол покрыт песком. Художник словно увлекает нас в путешествие сквозь трещины времени в заброшенное пространство, которое вскоре будет полностью засыпано песком и потеряно в природе", - сказано в анонсе выставки Мариам.
© Courtesy of Mariam AqubardiaХудожница Мариам Акубардия и ее работы
Художница Мариам Акубардия и ее работы
© Courtesy of Mariam Aqubardia
Мотивом серии работ Мариам Акуардия традиционно является природа, живая, дышащая, либо искусственная, идиллическая, вымышленная.
"А люди, вне зависимости от реальности своего окружения, фона, все равно продолжают жить и создавать свою реальность, украшать обстановку, иногда забывать и, может быть, даже маскировать ее", - отмечают организаторы.
© Courtesy of Mariam AqubardiaХудожница Мариам Акубардия и ее работы
Художница Мариам Акубардия и ее работы
© Courtesy of Mariam Aqubardia
„CHARITSKHES, DE?“ ("Зачислили на счет, мам?") - дебютная персональная выставка Ники Кутелия, художника, много лет работающего в графическом дизайне и цифровом искусстве.
Уроженец Сухуми, Ника с детства привык постоянно менять место жительства и начинать все заново, в новой динамике, рассказывают в галерее.
В своих работах на этой выставке Ника углубляется в личные, но в то же время общенациональные ценности и истории, рассказывая их своим визуальным языком.
"Я хотел показать, сколько отрывков прошлого осталось в моей памяти. Это истории о сегодняшнем нездоровом мире, рассказы родственников о войне, о жизни после войны, о помощи друг другу и ненависти друг к другу. Я хотел показать пятно, которое не тускнеет со временем. Я хотел показать моего внутреннего ребенка, который все еще жив, несмотря на все это", - говорит Ника Кутелия.