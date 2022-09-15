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Выставка архитектора Ладо Алекси-Месхишвили пройдет в Тбилиси

Выставка архитектора Ладо Алекси-Месхишвили пройдет в Тбилиси

Ладо Алекси-Месхишвили — один из выдающихся архитекторов советского периода 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Выставка работ известного грузинского архитектора Ладо Алекси-Месхишвили (1915-1978) под названием "Архитектор на грани эпох" откроется в пространстве "TBC Concept" 20 сентября.На экспозиции будет представлена ​​широкая коллекция мастера: зрители смогут увидеть путь развития архитектора от ранних конкурсных проектов до готовых зданий и сооружений.Также выставка включает коллекцию эскизов и чертежей, фотографий, фильмов, архивных материалов и макетов.Ладо Алекси-Месхишвили — один из выдающихся архитекторов советского периода. Его творчество оставило значительный след в Грузии, особенно в Тбилиси. Он принадлежит к первому поколению, получившему архитектурное образование в Грузии.Экспозиция продлится до 31 декабря включительно. Посетить ее можно будет с понедельника до субботы, с 10:00 до 20:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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