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Выставка архитектора Ладо Алекси-Месхишвили пройдет в Тбилиси
Выставка архитектора Ладо Алекси-Месхишвили пройдет в Тбилиси
Ладо Алекси-Месхишвили — один из выдающихся архитекторов советского периода 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T21:00+0400
2022-09-15T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Выставка работ известного грузинского архитектора Ладо Алекси-Месхишвили (1915-1978) под названием "Архитектор на грани эпох" откроется в пространстве "TBC Concept" 20 сентября.На экспозиции будет представлена широкая коллекция мастера: зрители смогут увидеть путь развития архитектора от ранних конкурсных проектов до готовых зданий и сооружений.Также выставка включает коллекцию эскизов и чертежей, фотографий, фильмов, архивных материалов и макетов.Ладо Алекси-Месхишвили — один из выдающихся архитекторов советского периода. Его творчество оставило значительный след в Грузии, особенно в Тбилиси. Он принадлежит к первому поколению, получившему архитектурное образование в Грузии.Экспозиция продлится до 31 декабря включительно. Посетить ее можно будет с понедельника до субботы, с 10:00 до 20:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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анонсы , грузия, новости, культура, тбилиси, выставка, архитектура
анонсы , грузия, новости, культура, тбилиси, выставка, архитектура
Выставка архитектора Ладо Алекси-Месхишвили пройдет в Тбилиси
Ладо Алекси-Месхишвили — один из выдающихся архитекторов советского периода
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Выставка работ известного грузинского архитектора Ладо Алекси-Месхишвили (1915-1978) под названием "Архитектор на грани эпох" откроется в пространстве "TBC Concept" 20 сентября.
На экспозиции будет представлена широкая коллекция мастера: зрители смогут увидеть путь развития архитектора от ранних конкурсных проектов до готовых зданий и сооружений.
Также выставка включает коллекцию эскизов и чертежей, фотографий, фильмов, архивных материалов и макетов.
Ладо Алекси-Месхишвили — один из выдающихся архитекторов советского периода. Его творчество оставило значительный след в Грузии, особенно в Тбилиси. Он принадлежит к первому поколению, получившему архитектурное образование в Грузии.
Экспозиция продлится до 31 декабря включительно. Посетить ее можно будет с понедельника до субботы, с 10:00 до 20:00.