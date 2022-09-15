Выставка работ Алисы Масловой открылась в Тбилиси
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
© Courtesy of Alisa Maslova
Увидеть картины питерской художницы в грузинской столице можно будет до 14 октября включительно
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Выставка художницы Алисы Масловой из Санкт-Петербурга проходит в тбилисской LICHT GALLERY, сообщают организаторы.
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
Художница Алиса Маслова и ее работы
© Courtesy of Alisa Maslova
Куратор экспозиции - российско-грузинский художник Александр Флоренский, встреча с которым в 2018 году сильно повлияла на творчество и стиль Масловой, а также на становление ее как художника в целом.
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
Художница Алиса Маслова и ее работы
© Courtesy of Alisa Maslova
Алиса Маслова родилась в 1991 году в городе Воткинс (Удмуртская Республика). С 2010 по 2016 год училась в Удмуртском государственном университете на факультете прикладного искусства в Ижевске. В 2016 году переехала в Санкт-Петербург.
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
Художница Алиса Маслова и ее работы
© Courtesy of Alisa Maslova
С 2017 по 2019 год училась в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Алиса работает в живописи, графике и керамике.
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
Художница Алиса Маслова и ее работы
© Courtesy of Alisa Maslova
Выставка работ Алисы Масловой продлится до 14 октября включительно. LICHT GALLERY работает ежедневно с 16:00 до 20:00, кроме понедельника. Адрес - Тбилиси, улица. Галактиона Табидзе 19 (район Сололаки).