Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220915/vystavka-rabot-alisy-maslovoy-otkrylas-v-tbilisi-270448294.html
Выставка работ Алисы Масловой открылась в Тбилиси
Выставка работ Алисы Масловой открылась в Тбилиси
Увидеть картины питерской художницы в грузинской столице можно будет до 14 октября включительно 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T12:05+0400
2022-09-15T12:05+0400
выставка
культура
новости
грузия
александр флоренский
тбилиси
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0f/270446572_0:135:1536:999_1920x0_80_0_0_80b74e8bd5739ac701d623e1223cd026.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Выставка художницы Алисы Масловой из Санкт-Петербурга проходит в тбилисской LICHT GALLERY, сообщают организаторы.Куратор экспозиции - российско-грузинский художник Александр Флоренский, встреча с которым в 2018 году сильно повлияла на творчество и стиль Масловой, а также на становление ее как художника в целом.Алиса Маслова родилась в 1991 году в городе Воткинс (Удмуртская Республика). С 2010 по 2016 год училась в Удмуртском государственном университете на факультете прикладного искусства в Ижевске. В 2016 году переехала в Санкт-Петербург. С 2017 по 2019 год училась в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Алиса работает в живописи, графике и керамике. Выставка работ Алисы Масловой продлится до 14 октября включительно. LICHT GALLERY работает ежедневно с 16:00 до 20:00, кроме понедельника. Адрес - Тбилиси, улица. Галактиона Табидзе 19 (район Сололаки). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
санкт-петербург
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0f/270446572_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_bd612050b0c972e7076910da47e352a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выставка, культура, новости, грузия, александр флоренский, тбилиси, санкт-петербург
выставка, культура, новости, грузия, александр флоренский, тбилиси, санкт-петербург

Выставка работ Алисы Масловой открылась в Тбилиси

12:05 15.09.2022
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
Художница Алиса Маслова и ее работы - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
© Courtesy of Alisa Maslova
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Увидеть картины питерской художницы в грузинской столице можно будет до 14 октября включительно
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Выставка художницы Алисы Масловой из Санкт-Петербурга проходит в тбилисской LICHT GALLERY, сообщают организаторы.
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
Художница Алиса Маслова и ее работы - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
Художница Алиса Маслова и ее работы
© Courtesy of Alisa Maslova
Куратор экспозиции - российско-грузинский художник Александр Флоренский, встреча с которым в 2018 году сильно повлияла на творчество и стиль Масловой, а также на становление ее как художника в целом.
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
Художница Алиса Маслова и ее работы - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
Художница Алиса Маслова и ее работы
© Courtesy of Alisa Maslova
Алиса Маслова родилась в 1991 году в городе Воткинс (Удмуртская Республика). С 2010 по 2016 год училась в Удмуртском государственном университете на факультете прикладного искусства в Ижевске. В 2016 году переехала в Санкт-Петербург.
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
Художница Алиса Маслова и ее работы - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
Художница Алиса Маслова и ее работы
© Courtesy of Alisa Maslova
С 2017 по 2019 год училась в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Алиса работает в живописи, графике и керамике.
© Courtesy of Alisa MaslovaХудожница Алиса Маслова и ее работы
Художница Алиса Маслова и ее работы - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
Художница Алиса Маслова и ее работы
© Courtesy of Alisa Maslova
Выставка работ Алисы Масловой продлится до 14 октября включительно. LICHT GALLERY работает ежедневно с 16:00 до 20:00, кроме понедельника. Адрес - Тбилиси, улица. Галактиона Табидзе 19 (район Сололаки).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0