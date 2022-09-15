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Задержания во время выселения – инцидент на окраине Тбилиси

Задержания во время выселения – инцидент на окраине Тбилиси

Полицейских по исполнению оскорбили и повредили их служебный автомобиля 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Полиция задержала троих человек, которые оказывали сопротивление во время законного выселения семьи в поселении Лоткина на окраине Тбилиси, говорится в заявлении Национальное бюро исполнения.За появлением сотрудников бюро исполнения последовал протест местных жителей, что переросло в словесное и физическое противостояние.После неоднократных безуспешных призывов полиции по исполнению соблюдать закон, за словесное и физическое оскорбление полицейских, за повреждение служебного автомобиля и воспрепятствование процессу выселения были задержаны трое человек.Среди задержанных - оппозиционный политик Каха Кукава, который пришел поддержать семью, которую выселяют.По информации ведомства, дело поступила в Национальное бюро исполнения в 2019 году. Процесс выселения был приостановлен из-за пандемии. За три года проводились встречи и переговоры при участии социальных работников бюро и менеджеров защиты интересов сторон с цель достижения договоренности между ними и добровольного завершения дела.Были предложения от кредитора, который был согласен на выкуп должником недвижимости. Кредитор также предлагал уступить должнику небольшую часть жилплощади, если тот добровольно освободит остальную площадь. Однако стороны не смогли достичь соглашения.Согласно закону, полиция по исполнению обязана исполнить решение суда, сказано в заявлении.

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