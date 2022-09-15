https://sputnik-georgia.ru/20220915/zakon-o-taynoy-slezhke-v-gruzii-glava-gruzinskoy-mechty-otvetil-na-kritiku-prezidenta-270464737.html

Закон о тайной слежке в Грузии: глава "Грузинской мечты" ответил на критику президента

Закон о тайной слежке в Грузии: глава "Грузинской мечты" ответил на критику президента

Зурабишвили ранее назвала повторением прошлого принятие парламентом законопроекта о тайной слежке 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T17:52+0400

2022-09-15T17:52+0400

2022-09-15T17:52+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

сша

венецианская комиссия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал абсурдным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о законе, касающемся изменения правил проведения тайных следственных мероприятий.Зурабишвили ранее назвала повторением прошлого принятие парламентом законопроекта о тайной слежке. По ее словам, это в определенной мере расширит прослушки.По его словам, в Грузии была системная проблема, которая осталась в прошлом."Нам ни в чем не нужны эти системные прослушки, поскольку у нас нет репрессивного режима в отношении собственных граждан. Когда кто-то проводят параллели, то это пустые спекуляции. Когда это делает оппозиция – это понятно. Когда к этому присоединяется президент, понятно, что ей движет та же повестка, что и радикальной оппозицией", - отметил он.Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. Однако парламент преодолел вето, и законопроект подписал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Поправки предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев и отсрочку оповещения подозреваемого о ведении за ним слежки. Законодательные изменения осудили оппозиция, президент, Венецианская комиссия и посольство США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, сша, венецианская комиссия